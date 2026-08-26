В Киевской области национальный проект «Опыт имеет значение» объединил уже 167 работодателей и 135 соискателей работы в возрасте 50+, а 35 участников уже получили работу.

В Киевской области продолжается национальный проект «Опыт имеет значение», который помогает специалистам в возрасте 50+ найти работу — он уже объединил 167 работодателей и 135 соискателей, а 35 участников уже трудоустроены.

Как сообщает Київщина Інфо со ссылкой на Киевский областной центр занятости, проект создан специально для того, чтобы помочь людям старшего возраста и работодателям найти друг друга. Механизм прост: обучение, подбор вакансий, встреча с работодателем и короткая стажировка.

Участники 50+ могут бесплатно пройти подготовку к современному рынку труда по трем направлениям: карьерная стратегия, цифровые инструменты и искусственный интеллект, а также взаимодействие в командах разного возраста. После обучения специалисты службы занятости помогают определить вакансии, где опыт кандидата будет наиболее ценным.

Следующий этап — практическая стажировка продолжительностью до 10 рабочих дней, после которой участник может перейти к полноценному трудоустройству. Для работодателей это возможность получить опытного специалиста, который уже имеет профессиональную базу, но в то же время готов осваивать новые инструменты и адаптироваться к потребностям современного рынка.

Как присоединиться к проекту «Опыт имеет значение»

Чтобы стать участником проекта, необходимо обратиться в Киевский областной центр занятости. Специалисты службы бесплатно проведут консультацию, помогут выбрать направление обучения и подберут подходящие вакансии. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте Государственной службы занятости по ссылке.

Работодатели, желающие присоединиться к проекту, также могут обратиться в центр занятости — для них это шанс закрыть вакансии опытными кадрами без длительного поиска персонала.

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