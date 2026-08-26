В Северодонецкой громаде стартовал новый этап приема заявок по программе «Жилье для ВПЛ 60+», местный бюджет компенсирует 99,99% стоимости кредита, а остаток можно выплатить в рассрочку до 10 лет.

Северодонецкая городская военная администрация объявила о старте новой волны приема заявок на участие в программе льготного кредитования для приобретения собственного жилья. Как сообщает Трибун со ссылкой на администрацию, подать документы могут внутренне перемещенные лица в возрасте от 60 лет, относящиеся к Северодонецкой громаде.

Прием заявок продлится с 24 по 28 августа 2026 года. В администрации подчеркивают: если заявитель уже подавал документы ранее, но не выиграл в предыдущих отборах, его заявление автоматически сохраняет силу и участвует в следующих розыгрышах — повторно подавать ничего не нужно.

Условия программы: почти полная компенсация

Специальная городская программа «Жилье для ВПЛ 60+» предусматривает льготное кредитование с компенсацией стоимости жилья за счет местных бюджетов. Пилотный проект охватывает жителей Северодонецкой громады, которые из-за войны потеряли дом.

Основные условия кредитования: местный бюджет покрывает 99,99% суммы кредита, а заемщик оплачивает лишь 0,01% — этот остаток можно оформить в рассрочку сроком до 10 лет. Процентная ставка на остаток составляет 3% годовых. Участником программы может стать лицо, которому на момент подачи заявления исполнилось 60 лет и которое не имеет в собственности другого жилья на свободной территории Украины.

Как подать заявку: три способа

Документы принимаются тремя способами. Первый — отправить сканированные копии на электронную почту администрации. Второй — отправить почтовым отправлением через «Новую почту» в киевское отделение №167. Третий — подать лично по адресу: бульвар Леси Украинки, 26а.

Какие документы нужны

Для участия необходимо подать: заявление с анкетой установленного образца; согласие на обработку персональных данных от всех совершеннолетних членов семьи; копии паспортов; копии идентификационных кодов; копии справок внутренне перемещенного лица; документы, подтверждающие родственные связи. Все копии должны быть заверены собственноручной подписью с пометкой «согласно оригиналу», датой и расшифровкой фамилии.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 099 781 05 41 или 095 220 50 79.

Программа действует как пилотный проект именно для жителей Северодонецкой громады — одного из наиболее пострадавших от боевых действий городов Луганской области, который с лета 2022 года находится под российской оккупацией.