Киевский метрополитен совместно с городским центром занятости 26 августа проводит ярмарку вакансий на станции «Харьковская». Киевляне могут без предварительной регистрации узнать об актуальных должностях и оставить анкету.

Возможности трудоустройства в столице расширяются — Киевский метрополитен совместно с Киевским городским центром занятости проводит ярмарку вакансий прямо на станции метро. Мероприятие состоится 26 августа, так что у киевлян есть время зайти и лично пообщаться с кадровиками.

Где и когда проходит ярмарка

Ярмарку развернули в вестибюле станции метро «Харьковская» со стороны станции «Позняки». Работает она с 08:30 до 14:00. Вход свободный, никакой предварительной регистрации не требуется — можно просто подойти в удобное время.

Какие вакансии предлагают

В метрополитене традиционно востребованы машинисты, дежурный персонал станций, технические специалисты и административные работники. Кадровая служба подчеркивает: часть профессий можно освоить непосредственно на предприятии — без предварительного профильного опыта. Для желающих предусмотрено обучение и переквалификация за счет работодателя.

Все должности предполагают официальное трудоустройство с полным социальным пакетом: оплачиваемый отпуск, больничные, стабильная зарплата. Киевский метрополитен является стратегическим коммунальным предприятием города, поэтому работа здесь — это не только доход, но и социальные гарантии.

Как принять участие

Никаких документов для посещения ярмарки не нужно — достаточно прийти на станцию «Харьковская» в указанное время. На месте можно пообщаться со специалистами кадровой службы, узнать об условиях труда, оставить контактные данные или сразу заполнить анкету для дальнейшей связи с рекрутерами.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие ориентировано на расширение возможностей трудоустройства для всех киевлян — в частности в контексте экономической безбарьерности и равного доступа к стабильному доходу.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», подобные ярмарки вакансий проводят на разных станциях метро в течение года, чтобы охватить жителей разных районов столицы. Предыдущие мероприятия уже проходили на станциях «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

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