Київський метрополітен спільно з міським центром зайнятості 26 серпня проводить ярмарок вакансій на станції «Харківська». Кияни можуть без попередньої реєстрації дізнатися про актуальні посади та залишити анкету.

Можливості працевлаштування у столиці розширюються — Київський метрополітен спільно з Київським міським центром зайнятості проводить ярмарок вакансій просто на станції метро. Захід відбудеться 26 серпня, тож у киян є час завітати й особисто поспілкуватися з кадровиками.

Де і коли проходить ярмарок

Ярмарок розгорнули у вестибюлі станції метро «Харківська» з боку станції «Позняки». Працює він з 08:30 до 14:00. Вхід вільний, жодної попередньої реєстрації не потрібно — можна просто підійти в зручний час.

Які вакансії пропонують

У метрополітені традиційно затребувані машиністи, черговий персонал станцій, технічні фахівці та адміністративні працівники. Кадрова служба наголошує: частину професій можна освоїти безпосередньо на підприємстві — без попереднього профільного досвіду. Для охочих передбачене навчання та перекваліфікація коштом роботодавця.

Усі посади передбачають офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом: оплачувана відпустка, лікарняні, стабільна зарплата. Київський метрополітен є стратегічним комунальним підприємством міста, тож робота тут — це не лише дохід, а й соціальні гарантії.

Як взяти участь

Жодних документів для відвідування ярмарку не потрібно — достатньо прийти на станцію «Харківська» у зазначений час. На місці можна поспілкуватися з фахівцями кадрової служби, дізнатися про умови праці, залишити контактні дані або одразу заповнити анкету для подальшого зв'язку з рекрутерами.

Організатори підкреслюють, що захід зорієнтований на розширення можливостей працевлаштування для всіх киян — зокрема в контексті економічної безбар'єрності та рівного доступу до стабільного доходу.

Як повідомляє КП «Київський метрополітен», подібні ярмарки вакансій проводять на різних станціях метро протягом року, щоб охопити мешканців різних районів столиці. Попередні заходи вже відбувалися на станціях «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».

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