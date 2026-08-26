На Київщині національний проєкт «Досвід має значення» об'єднав уже 167 роботодавців та 135 шукачів роботи віком 50+, а 35 учасників вже отримали роботу.

У Київській області триває національний проєкт «Досвід має значення», який допомагає фахівцям віком 50+ знайти роботу — він уже об'єднав 167 роботодавців і 135 шукачів, а 35 учасників вже працевлаштовані.

Як повідомляє Київщина Інфо з посиланням на Київський обласний центр зайнятості, проєкт створений спеціально для того, щоб допомогти людям старшого віку та роботодавцям знайти одне одного. Механізм простий: навчання, підбір вакансій, зустріч із роботодавцем і коротке стажування.

Учасники 50+ можуть безкоштовно пройти підготовку до сучасного ринку праці за трьома напрямами: кар'єрна стратегія, цифрові інструменти та штучний інтелект, а також взаємодія в командах різного віку. Після навчання фахівці служби зайнятості допомагають визначити вакансії, де досвід кандидата буде найбільш цінним.

Наступний етап — практичне стажування тривалістю до 10 робочих днів, після якого учасник може перейти до повноцінного працевлаштування. Для роботодавців це можливість отримати досвідченого фахівця, який уже має професійну базу, але водночас готовий опановувати нові інструменти й адаптуватися до потреб сучасного ринку.

Як долучитися до проєкту «Досвід має значення»

Щоб стати учасником проєкту, необхідно звернутися до Київського обласного центру зайнятості. Фахівці служби безкоштовно проведуть консультацію, допоможуть обрати напрям навчання та підберуть відповідні вакансії. Детальніше про умови участі можна дізнатися на офіційному сайті Державної служби зайнятості за посиланням.

Роботодавці, які бажають долучитися до проєкту, також можуть звернутися до центру зайнятості — для них це шанс закрити вакансії досвідченими кадрами без тривалого пошуку персоналу.

Раніше Politeka повідомляла, яку гуманітарну допомогу ветеранам і ВПО вже можна отримати у Київській області.

Також Politeka повідомляла, як отримати компенсацію за знищене житло у Київській області.

Як повідомляла Politeka, на Київську область чекає різке похолодання — синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 серпня.