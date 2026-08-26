Ощадбанк із серпня запровадив щомісячну комісію за обслуговування неактивних карток — з рахунків автоматично списують по 150 гривень. Розповідаємо, кого це стосується та як уникнути втрати коштів.

Нові соціальні ініціативи для ветеранів з'являються в Києві, однак у банківській сфері назріла менш приємна новина для мільйонів українців. Ощадбанк із 1 серпня 2026 року почав списувати щомісячну комісію в розмірі 150 гривень із банківських карток, якими клієнти давно не користуються. Це означає, що гроші з рахунку можуть поступово зникати навіть без відома власника картки.

Коли Ощадбанк списує 150 гривень

Комісія стягується за обслуговування неактивного рахунку. Неактивним вважається той рахунок, за яким протягом 12 місяців поспіль не відбувалося жодних операцій із зарахування або списання коштів. Як повідомляє видання «На пенсії», нове правило діє з 1 серпня, і багато клієнтів можуть навіть не підозрювати, що їхні старі картки потрапили під ці умови.

Важливо знати: не всі операції враховуються банком як активність. Зокрема, автоматичне списання банківських комісій та внутрішні перекази між основною й віртуальною картками не допоможуть уникнути статусу неактивного рахунку. Тобто навіть якщо з картки регулярно знімають плату за SMS-інформування, це не рятує від щомісячної комісії у 150 гривень.

Що буде, якщо на картці менше 150 гривень

Якщо на неактивному рахунку залишилося менше 150 гривень, банк не зажене клієнта в мінус — спишуть лише ту суму, яка фактично є на картці. Наприклад, якщо залишок становить 20 або 50 гривень, із рахунку знімуть саме ці кошти. Заборгованість за таку комісію не накопичуватиметься, однак гроші з картки все одно зникнуть.

Як перевірити рахунок та уникнути списання

Власникам старих банківських карток, якими вони давно не користувалися, варто якнайшвидше перевірити стан своїх рахунків. Найпростіший спосіб — зайти в мобільний застосунок Ощадбанку та переглянути історію операцій за кожною карткою. Якщо виявили неактивний рахунок, достатньо здійснити будь-яку видаткову чи прибуткову операцію — наприклад, поповнити мобільний телефон або переказати символічну суму з картки на картку іншого банку. Це автоматично поновить статус активності рахунку й зупинить списання комісії.

Також варто звернути увагу на картки, які ви відкривали для отримання разових виплат чи зарплати на попередньому місці роботи — саме такі рахунки найчастіше опиняються в зоні ризику. Якщо картка більше не потрібна, краще звернутися до відділення банку й офіційно закрити рахунок, аніж чекати, поки з нього поступово спишуть усі кошти.

Раніше Politeka повідомляла, кому треба бути обережним з грошима в цей день.

Також Politeka повідомляла, де довго не буде електрики у Миколаєві 26 та 27 серпня.