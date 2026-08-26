У Вінницькій області 60% родин першокласників уже отримали по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Гроші надійшли на банківські картки батьків, які вчасно подали заявки.

У Вінницькій області понад половина родин, чиї діти цього року вперше підуть до школи, вже отримали грошову допомогу. Як повідомляє Суспільне, за програмою «Пакунок школяра» 60% сімей першокласників отримали по 5 тисяч гривень на підготовку до навчального року.

Програма «Пакунок школяра» була запроваджена для підтримки родин із дітьми, які йдуть до першого класу. Кошти можна витратити на придбання шкільного приладдя, форми, взуття та інших необхідних для навчання речей. Виплата є одноразовою та надається на кожну дитину-першокласника.

За даними обласної влади, на Вінниччині загалом зареєстровано понад 14 тисяч майбутніх першокласників. Станом на 25 серпня гроші отримали родини майже 8,5 тисяч дітей — це саме 60% від загальної кількості. Решта заявок перебувають на стадії опрацювання.

Як подати заявку на виплату

Оформлення допомоги відбувається через органи соціального захисту за місцем проживання або через ЦНАП. Батькам потрібно подати заяву та надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження дитини та довідку про реєстрацію місця проживання.

Кошти перераховують виключно на банківський рахунок одного з батьків. Заявки приймаються протягом усього першого семестру — до кінця грудня 2026 року, тож родини, які ще не встигли звернутися, мають достатньо часу для оформлення.

Що робити, якщо гроші не надійшли

Якщо заявку подано, але кошти не надійшли, варто звернутися до управління соціального захисту за місцем подання документів. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Вінницької ОВА для уточнення статусу заявки. Затримки можуть бути пов'язані з великою кількістю звернень або неповним пакетом документів.

Програма «Пакунок школяра» діє не лише на Вінниччині — аналогічні виплати отримують родини першокласників у Чернігівській, Одеській та інших областях України. Сума допомоги в різних регіонах може відрізнятися залежно від рішень місцевої влади.