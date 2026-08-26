У п'яти областях України стартувала об'єднана програма грошової допомоги «Єдність», внутрішньо переміщені особи та мешканці прифронтових регіонів можуть отримати грошову допомогу до 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога для ВПО у прифронтових регіонах стала доступною за новою програмою «Єдність» — благодійний фонд «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ) запустив виплати одразу у п'яти областях. Про це повідомляє Соцпортал із посиланням на інформацію благодійного фонду.

У яких областях діє програма

Проєкт «Єдність» охоплює громади у п'яти регіонах: Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Подати заявку можуть сім'ї, які відповідають усім критеріям програми.

Хто може отримати грошову допомогу

Учасниками програми можуть стати громадяни, які мають статус ВПО або є місцевими мешканцями, проживають неподалік від лінії фронту або в межах 50 кілометрів від державного кордону з Росією. Важлива умова — щомісячний дохід не має перевищувати 8 422 гривні на кожного члена сім'ї.

Які суми передбачені

Розмір виплат залежить від категорії отримувача. Громадяни, які проживають поблизу лінії фронту або державного кордону, отримають по 1 800 гривень на одну особу щомісяця — загалом 10 800 гривень за шість місяців. Для домогосподарств, які вимушено залишили місця проживання через загрозу життю, атаку або обов'язкову евакуацію, передбачено 4 100 гривень на кожну особу на місяць — загалом 12 300 гривень за тримісячний період.

Як оформити виплату

Для підтвердження відповідності умовам програми потрібно надати пакет документів: документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код для всіх членів домогосподарства (за наявності); документи, що підтверджують склад домогосподарства та наявність категорії вразливості; діючий банківський рахунок (IBAN) для отримання виплат.

Детальну інформацію про умови програми можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 750 104 (у будні з 09:00 до 18:00) або надіславши запит на електронну пошту: cash.assistance@r2p.org.ua.

За даними Соцпорталу, в Україні налічується 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, і лише близько 80 тисяч із них проживають у місцях тимчасового розміщення. Соціальна підтримка залишається обмеженою — виплати отримують далеко не всі, хто їх потребує.

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