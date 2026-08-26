Подорожчання продуктів в Сумській області фіксує Мінфін, за серпень помітно зросли ціни на свинину, гречку та вершки. Показуємо актуальні середні ціни та розкид між супермаркетами.

Грошова допомога у Сумській області для родин стає дедалі актуальнішою, адже подорожчання продуктів в Сумській області не зупиняється: Мінфін 24 серпня оновив середні ціни на свинину, гречку та вершки.

Скільки коштує м'ясо

Найдорожчою в м'ясному сегменті лишається свинина. Підчеревина (подчеревок) у середньому коштує 228,47 грн за кілограм. Розкид по мережах суттєвий: в Auchan цінник становить 211,90 грн, у Megamarket — 224,50 грн, а в Novus досягає 249 грн за кілограм. Для порівняння, свиняча грудинка в середньому коштує 207,47 грн, лопатка — 221,75 грн, а ошийок — 319,39 грн за кілограм.

Крупи та манка

Гречка в середньому коштує 74,57 грн за кілограм. Найдешевше її продають у Metro (65,90 грн) та Novus (65,99 грн), тоді як у Megamarket ціна сягає 96,50 грн — різниця понад 30 гривень. Манка «Хуторок» (800 г) обійдеться в 43,50 грн.

Вершки

Молочна полиця теж додала в ціні. Вершки «Простонаше» 10% жирності (200 мл) у середньому коштують 40,87 грн. Найдешевше — у Novus (38,99 грн) та Metro (39,62 грн), у Megamarket — 44 грн.

Як заощадити на покупках

Різниця між найдешевшою та найдорожчою гречкою перевищує 30 грн на кілограм, тому перед походом у магазин варто порівнювати ціни в застосунках мереж. Вигідні акційні ціни на м'ясо найчастіше з'являються на початку тижня, тож підчеревину радять брати за знижкою в Auchan чи Megamarket, а гречку — у Metro або Novus.

Актуальні дані про подорожчання продуктів в Сумській області публікує портал Мінфін. Ціни востаннє оновлено 24 серпня 2026 року.

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