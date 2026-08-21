В Україні до Дня Незалежності виплачують одноразову грошову допомогу людям з інвалідністю внаслідок війни. У Сумській області мешканці з інвалідністю II групи мають право на виплату в розмірі 2900 гривень.

Грошова допомога у Сумській області надається різним категоріям громадян — цього разу йдеться про одноразову виплату до Дня Незалежності для людей з інвалідністю внаслідок війни. У 2026 році розмір допомоги для осіб з II групою становить 2900 гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, ця виплата передбачена для колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, яких визнано особами з інвалідністю. Важливо, що це саме разова допомога до свята, а не щомісячна доплата до пенсії.

Кому гроші надійдуть автоматично

Більшості отримувачів не потрібно подавати окрему заяву. Пенсіонерам кошти перерахують автоматично разом із пенсією. Також автоматично допомогу отримають люди, яким призначено житлову субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг — за умови, що вони не проходять військову службу.

Військовослужбовцям гроші перераховують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать. У такому випадку варто переконатися, що роботодавець має інформацію про статус ветерана війни.

Кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Подати заяву до ПФУ необхідно тим, хто має право на виплату, але не отримує пенсію, не має житлової субсидії чи пільги та не проходить військову службу. Для таких осіб допомога автоматично не нараховується.

Звернутися можна особисто до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП, поштою або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Три ключові дати для отримання виплати

Основний термін виплати — 24 серпня 2026 року. До цієї дати має бути проведена основна частина автоматичних нарахувань. Якщо людина має право на допомогу, але не отримала її автоматично, можна звернутися до ПФУ до 1 жовтня 2026 року. Крайній термін для окремої категорії — 1 листопада 2026 року: ті, хто набув відповідного статусу до 24 серпня, але станом на 1 жовтня коштів так і не отримав, можуть подати заяву й одержати гроші до 1 листопада.

Як подати заяву онлайн

Для подання заяви через веб-портал ПФУ потрібно виконати кілька кроків: увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, відкрити розділ «Взаємодія з ПФУ», обрати заяву про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності. Далі заповнити особисті й банківські дані, додати документи, що підтверджують статус, підписати заяву КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

У заяві необхідно вказати дані документа, що посвідчує особу, номер банківського рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату. До заяви додаються копії паспорта й відповідного посвідчення.

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