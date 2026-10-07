На ринку довгострокової оренди житла в Києві за останні три роки зафіксовано суттєве зростання ставок. Абсолютним лідером за темпами подорожчання став район без метро, де вартість оренди зросла на 140%.

На ринку довгострокової оренди житла в Києві за останні три роки зафіксовано суттєве зростання ставок. Абсолютним лідером за темпами подорожчання став район без метро, де вартість оренди зросла на 140%. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Квартири в локаціях, які ще нещодавно вважалися найдоступнішим варіантом для орендарів, тепер дорожчають швидше за решту столичного ринку. Відсутність станції метро поблизу більше не стримує ціни так, як раніше, — попит на таке житло помітно зріс.

Як змінилася ситуація на ринку оренди Києва

Зростання ставок на довгострокову оренду в столиці спостерігається вже не перший рік, однак саме район без метро показав найбільшу динаміку. Показник у +140% означає, що вартість оренди там зросла більш ніж удвічі порівняно з попереднім рівнем.

Такі темпи подорожчання свідчать про поступове «вимивання» дешевих пропозицій. Орендарі, які шукали бюджетне житло подалі від центру та станцій метро, тепер платять значно більше, ніж раніше.

На що звернути увагу орендарям

Тим, хто планує винайняти квартиру в таких районах, варто готуватися до вищих ставок і швидкого зростання цін. У договорі оренди доцільно відразу зафіксувати вартість і строк її дії, а також перевірити документи власника, щоб уникнути несподіваного перегляду ціни за кілька місяців.

Водночас зростання оренди спостерігається по всьому Києву, хоча й меншими темпами. Загальна тенденція — поступове подорожчання житла в оренду, тож знайти недорогу квартиру в столиці стає дедалі складніше.