На рынке долгосрочной аренды жилья в Киеве за последние три года зафиксирован существенный рост ставок. Абсолютным лидером по темпам подорожания стал район без метро, где стоимость аренды выросла на 140%.

На рынке долгосрочной аренды жилья в Киеве за последние три года зафиксирован существенный рост ставок. Абсолютным лидером по темпам подорожания стал район без метро, где стоимость аренды выросла на 140%. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Квартиры в локациях, которые еще недавно считались самым доступным вариантом для арендаторов, теперь дорожают быстрее остального столичного рынка. Отсутствие станции метро поблизости больше не сдерживает цены так, как раньше, — спрос на такое жилье заметно вырос.

Как изменилась ситуация на рынке аренды Киева

Рост ставок на долгосрочную аренду в столице наблюдается уже не первый год, однако именно район без метро показал наибольшую динамику. Показатель в +140% означает, что стоимость аренды там выросла более чем вдвое по сравнению с прежним уровнем.

Такие темпы подорожания свидетельствуют о постепенном «вымывании» дешевых предложений. Арендаторы, искавшие бюджетное жилье подальше от центра и станций метро, теперь платят значительно больше, чем раньше.

На что обратить внимание арендаторам

Тем, кто планирует снять квартиру в таких районах, стоит готовиться к более высоким ставкам и быстрому росту цен. В договоре аренды целесообразно сразу зафиксировать стоимость и срок ее действия, а также проверить документы владельца, чтобы избежать неожиданного пересмотра цены через несколько месяцев.

В то же время рост аренды наблюдается по всему Киеву, хотя и меньшими темпами. Общая тенденция — постепенное удорожание жилья в аренду, поэтому найти недорогую квартиру в столице становится все сложнее.