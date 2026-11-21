Правила дорожного движения чётко определяют, где учебная езда запрещена. Учиться вождению на автомагистралях и дорогах для автомобилей категорически нельзя.

Учебная езда - важный этап подготовки будущего водителя, и правила для водителей в Украине здесь особенно строги: проводить такое обучение можно далеко не на каждой дороге. Правила дорожного движения чётко определяют, где учиться водить авто категорически запрещено.

В первую очередь речь идёт об автомагистралях и дорогах для автомобилей. На этих участках учебная езда запрещена полностью, независимо от уровня подготовки ученика или опыта инструктора.

Первичное обучение управлению транспортным средством вообще должно проходить не на дорогах общего пользования, а на закрытых площадках, автодромах или в местах, где нет других участников дорожного движения. Только после этого ученик выезжает на обычные улицы.

Сам учебный автомобиль должен быть обозначен опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». Инструктор при этом обязан иметь удостоверение водителя соответствующей категории и стаж управления не менее трёх лет.

Во время учебной езды ученик приравнивается к водителю. Это значит, что за нарушение правил ответственность несут и он, и инструктор, который обязан контролировать ситуацию за рулём.

Где учиться вождению законно

Первые занятия стоит начинать с автодрома или закрытой площадки автошколы. Там ученик отрабатывает базовые навыки: старт, торможение, маневрирование, парковку задним ходом.

После этого можно выезжать на дороги, но только те, где учебная езда разрешена. Избегать стоит не только автомагистралей, но и участков, где движение запрещено соответствующими дорожными знаками.

Ранее Politeka сообщала, дорожный знак с двумя перечёркнутыми авто: водителям объяснили, за что грозит штраф.

Также Politeka сообщала, как облагается налогом авто при продаже в Украине.

Как сообщала Politeka, что делать водителю с поддельным сертификатом EUR.1 на авто.