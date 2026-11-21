Более 90% отсрочек от мобилизации теперь продлевают автоматически, и мужчинам больше не нужно стоять в очередях в ТЦК или собирать новые справки.

Продление отсрочки от мобилизации теперь происходит почти без участия человека: более 90% действующих отсрочек государство обновляет автоматически. Если ваши данные есть в госреестрах, идти в ТЦК со стопкой бумаг больше не нужно. Об этом сообщили во Львовском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Автоматический механизм охватывает 22 различные категории граждан. Если государственные базы подтверждают ваши основания на отсрочку, она продлевается сама собой, без очередей и без сбора новых справок.

Кому отсрочку продлят автоматически

Автоматически срок действия отсрочки обновляется для таких групп:

люди с инвалидностью, а также те, кого ВЛК признала временно непригодными;

многодетные родители (трое и более детей) и те, кто сам воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

родители тяжелобольных детей или детей с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с I или II группой инвалидности;

лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи или родственниками с инвалидностью;

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

люди, чей муж или жена имеют I, II или III группу инвалидности, а также те, чьи родители имеют I-II группу;

мужья и жены действующих военнослужащих, в семье которых есть ребенок;

студенты, аспиранты, ученые, преподаватели вузов и профтехучилищ, а также школьные учителя;

родственники тех, кто пропал без вести или погиб во время боевых действий и военного положения;

родственники украинцев, посмертно удостоенных звания Героя Украины за события Революции Достоинства;

военные после освобождения из плена и гражданские лица, которых незаконно лишили свободы из-за российской агрессии;

молодежь от 18 до 25 лет, заключившая военный контракт на один год.

Как оформить отсрочку впервые без похода в ТЦК

Если право на отсрочку вы получаете впервые, для 12 категорий заявление можно подать прямо в смартфоне. В приложении «Резерв+» онлайн-заявку могут оформить студенты, аспиранты, педагоги, многодетные родители, люди с инвалидностью и те, кого признали временно непригодными.

Если вашей категории нет в электронном списке, идти в ТЦК и СП напрямую не обязательно. Закон позволяет обратиться в любой ближайший ЦПАУ (ЦНАП).

Что делать, если отсрочка не продлилась

Иногда приложение сообщает, что автоматически продлить срок невозможно. Это не означает, что вы утратили право или вас сразу мобилизуют. Чаще всего в госреестрах просто не хватает определенных данных или информация устарела. Текущая отсрочка все равно действует до конца своего официального срока.

В таком случае проверьте и обновите информацию в реестрах, после чего снова отправьте запрос в «Резерв+» или отнесите документы в ЦПАУ. Обращаться с заявлением напрямую в ТЦК для продления не нужно. Актуальный статус всегда отображается в смартфоне.

В ТЦК напомнили: если человек теряет право на отсрочку, например после смерти родственника, за которым ухаживал, это не считается нарушением правил воинского учета. Закон не предусматривает автоматических штрафов или сроков, по истечении которых такого человека объявляют в розыск из-за изменения семейных обстоятельств.

Также не является нарушением отсутствие в «Резерв+» данных о прохождении ВЛК. Медосмотр проходят только по законным основаниям и по направлению.

Ранее Politeka сообщала, кто может потерять отсрочку от мобилизации из-за низкой зарплаты.

Также Politeka сообщала, какой штраф грозит за фиктивную отсрочку от мобилизации.