После победы в суде деньги не приходят автоматически - если должник игнорирует решение, долг взыскивают принудительно через исполнителя с 10% сбора и арестом счетов.

Взыскание долга после решения суда - это отдельная процедура, которую победа в суде еще не заменяет. Присужденные деньги приходится взыскивать принудительно, если должник сознательно игнорирует решение.

Как объясняет издание Mind в своей юридической колонке, выигрыш в суде, то есть удовлетворенный иск, сам по себе еще не означает, что деньги поступят на счет. Чтобы превратить решение в реальные средства, кредитор должен получить исполнительный лист и передать его исполнителю.

Сначала суд выдает исполнительный лист после того, как решение вступило в законную силу. Затем кредитор подает в Государственную исполнительную службу или частному исполнителю заявление об открытии исполнительного производства. Исполнитель открывает дело и дает должнику короткий срок для добровольной уплаты - обычно до 10 рабочих дней.

Если деньги в этот срок не поступили, начинается принудительное взыскание, и долг сразу растет. Государственный исполнитель начисляет исполнительный сбор - 10% от суммы, которую реально взыскали. То есть с долга в 100 тысяч гривен придется заплатить еще 10 тысяч сбора, плюс расходы самого производства.

Самый быстрый способ - арест банковских счетов. Исполнитель блокирует счета должника, и деньги списываются автоматически. Если денег на счетах нет, взыскание обращают на зарплату: ежемесячно из нее будут удерживать до 20%, пока долг не погасят. Для алиментов доля больше - до 50% дохода.

Когда счетов и зарплаты мало, исполнитель арестовывает имущество: авто, технику, а при больших суммах - и недвижимость. Имущество продают на аукционе, а вырученные деньги направляют на погашение долга. Должника вносят в Единый реестр должников, ему также могут временно ограничить выезд за границу.

Что делать кредитору после победы в суде

Шаг первый - получить в суде исполнительный лист. Шаг второй - подать его вместе с заявлением государственному или частному исполнителю, указав реквизиты счета для зачисления денег. Далее производство открывают, а ход дела можно отслеживать в онлайн-реестре исполнительных производств.

Как должнику избежать ареста счетов

Самый простой способ не доводить до принудительного взыскания - рассчитаться сразу после решения суда или хотя бы в срок, который исполнитель дал на добровольное выполнение. Тогда не начислят исполнительный сбор 10% и не арестуют счета. Проверить, открыто ли в отношении вас производство, можно в Едином реестре должников.

По закону об исполнительном производстве исполнительный сбор не уплачивают, только если должник рассчитался добровольно до начала принудительного исполнения. Поэтому затягивание с уплатой обходится дороже, чем сам долг.

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