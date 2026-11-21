С 1 октября по 1 мая вне населённых пунктов водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, иначе предусмотрен штраф.

Штрафы для водителей в Украине действуют независимо от сезона, но в холодное время поводов становится больше. С 1 октября по 1 мая вне населённых пунктов на автомобиле должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. За нарушение предусмотрен штраф от 425 до 510 гривен.

Это требование пункта 9.8 Правил дорожного движения. Оно касается всех механических транспортных средств без исключения - от легковушки до грузовика.

Сезон фар в Украине водители знают давно, и многие включают ближний свет «на автомате» уже с первых чисел октября. При этом не все понимают разницу между двумя режимами, которые разрешает ПДД.

Дневные ходовые огни или ближний свет: в чем разница

Дневные ходовые огни (ДХО) - это отдельные светодиодные элементы, которые автоматически выключаются, когда водитель включает основные фары. Они светят только вперед и потребляют меньше энергии.

Ближний свет - это полноценный режим фар, который одновременно обеспечивает и видимость дороги, и заметность авто для других. Если в конструкции машины нет ДХО, ПДД разрешает ездить именно на ближнем свете.

Кого именно проверяют на трассе

Важный нюанс: обязанность включать свет в этот период действует только вне населённых пунктов. То есть именно на трассе, а не в пределах города или села.

В городе днем правила не требуют включать свет. Но стоит помнить, что включение ближнего света - это вопрос безопасности: авто с включёнными фарами заметнее издалека даже в светлое время суток.

Какой штраф предусмотрен

За нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрен штраф от 425 до 510 гривен. Это часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Инспектор может выписать постановление на месте, если заметит, что на трассе в дневное время автомобиль двигался без какого-либо света.

Что делать, чтобы не получить штраф

Проверьте свой автомобиль еще до выезда на трассу. Если у вас есть дневные ходовые огни - убедитесь, что они включаются автоматически вместе с запуском двигателя.

Если ДХО нет - просто включайте ближний свет каждый раз, когда выезжаете на дорогу за городом. Режим, при котором фары включаются сами в темноте, на трассе днем не спасает: включать свет нужно независимо от уровня освещения.

Ближний свет или дневные ходовые огни - оба варианта законны в период с 1 октября по 1 мая. Главное одно: за пределами населённых пунктов авто не должно ехать «тёмным».

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