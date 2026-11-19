Отсрочка в «Резерв+» теперь отображает дату окончания - в приложении для военнообязанных появилось новое поле, благодаря которому мужчина видит, до какого числа действует его отсрочка от мобилизации.
Раньше в электронном кабинете показывали только сам статус. Теперь рядом с отсрочкой указывают конкретную дату окончания, и это породило вопрос: нужно ли ее продлевать вручную. О новом отображении сообщает The Page.
Что означает дата окончания отсрочки
Дата окончания - это ориентир, до какого времени основание для отсрочки остается действительным. Основанием могут быть учеба, уход за близким с инвалидностью, трое или более несовершеннолетних детей либо другие случаи, определенные законом.
Если основание никуда не исчезло, отсрочка продолжает действовать, а данные в реестре обновляются автоматически. По данным Politeka, около 90% документов продлеваются без дополнительных действий военнообязанного.
Нужно ли продлевать отсрочку вручную
Для большинства категорий отдельно продлевать отсрочку не нужно. Статус привязан к основанию: она действует до тех пор, пока мужчина отвечает ее условиям.
Проверить актуальность можно прямо в приложении. Если дата окончания приближается, а основание действительно, стоит дождаться обновления реестра или сверить данные с ТЦК.
Как проверить статус и обновить данные
Войдите в «Резерв+» через приложение или веб-версию. В карточке военнообязанного отображается актуальный статус, а теперь и дата окончания отсрочки.
Что делать, если дата окончания приближается
- Убедитесь, что основание для отсрочки до сих пор действительно.
- Если основание исчезло, обновите данные до актуальных.
- Если в реестре ошибка, обратитесь в ТЦК по месту учета.
Ранее Politeka сообщала, как проверить, действует ли отсрочка в Резерв+, и почему 90% документов продлевают автоматически.
Также Politeka сообщала, когда отсрочку в «Резерв+» могут отменить досрочно.