В приложении «Резерв+» для военнообязанных появилось отображение даты окончания отсрочки. Рассказываем, что она означает и нужно ли ее продлевать.

Отсрочка в «Резерв+» теперь отображает дату окончания - в приложении для военнообязанных появилось новое поле, благодаря которому мужчина видит, до какого числа действует его отсрочка от мобилизации.

Раньше в электронном кабинете показывали только сам статус. Теперь рядом с отсрочкой указывают конкретную дату окончания, и это породило вопрос: нужно ли ее продлевать вручную. О новом отображении сообщает The Page.

Что означает дата окончания отсрочки

Дата окончания - это ориентир, до какого времени основание для отсрочки остается действительным. Основанием могут быть учеба, уход за близким с инвалидностью, трое или более несовершеннолетних детей либо другие случаи, определенные законом.

Если основание никуда не исчезло, отсрочка продолжает действовать, а данные в реестре обновляются автоматически. По данным Politeka, около 90% документов продлеваются без дополнительных действий военнообязанного.

Нужно ли продлевать отсрочку вручную

Для большинства категорий отдельно продлевать отсрочку не нужно. Статус привязан к основанию: она действует до тех пор, пока мужчина отвечает ее условиям.

Проверить актуальность можно прямо в приложении. Если дата окончания приближается, а основание действительно, стоит дождаться обновления реестра или сверить данные с ТЦК.

Как проверить статус и обновить данные

Войдите в «Резерв+» через приложение или веб-версию. В карточке военнообязанного отображается актуальный статус, а теперь и дата окончания отсрочки.

Что делать, если дата окончания приближается

Убедитесь, что основание для отсрочки до сих пор действительно.

Если основание исчезло, обновите данные до актуальных.

Если в реестре ошибка, обратитесь в ТЦК по месту учета.

Ранее Politeka сообщала, как проверить, действует ли отсрочка в Резерв+, и почему 90% документов продлевают автоматически.

Также Politeka сообщала, когда отсрочку в «Резерв+» могут отменить досрочно.