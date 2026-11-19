Верховная Рада ратифицировала соглашения с Европейским инвестиционным банком о строительстве социального жилья. Более 1500 семей переселенцев смогут арендовать квартиры по цене ниже рыночной.

Жилье для ВПЛ в Украине получит новую волну - Верховная Рада ратифицировала соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые позволят построить муниципальное социальное жилье для переселенцев. Более 1500 семей смогут получить квартиру по цене ниже рыночной.

О ратификации соглашений сообщил нардеп Павел Фролов. На первом этапе проекта предусмотрено 100 млн евро: половина - кредит ЕИБ, еще 50 млн евро - безвозвратный грант от Европейского Союза. Общий пакет поддержки должен достичь 400 млн евро.

Новые дома рассматривают для Львова, Житомира, Николаева, Кременчуга и Кропивницкого. Сначала по итогам оценки финансовых моделей выберут две-три громады, которые присоединятся к программе.

Всего планируют возвести 13-15 многоквартирных домов и обеспечить жильем более 1500 семей. Первые 300 квартир должны достроить в 2028 году, а весь проект завершить до 2030 года.

Сколько будет стоить аренда

Жилье будут предоставлять в социальную аренду по цене ниже рыночной. Ежемесячная плата будет зависеть от доходов и имущественного положения семьи и не превысит 25-30% ее совокупного дохода.

Для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность бесплатного проживания. То есть наиболее уязвимые семьи смогут вовсе не платить за квартиру.

Кто получит жилье

Программа направлена прежде всего на внутренне перемещенных лиц и другие уязвимые категории населения. Точные критерии отбора еще утверждают - их будут определять громады, которые отберут для участия в проекте.

Что важно знать

Пока программа только на старте: первые громады выберут после оценки финансовых моделей, а квартиры начнут сдавать не раньше 2028 года. Поэтому подавать заявления пока некуда - стоит следить за решениями городских советов выбранных городов.

Размер арендной платы привяжут не к рынку, а к доходу семьи: чем меньше зарабатывает семья, тем меньше будет платить. Это главное отличие социальной аренды от обычной коммерческой.

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