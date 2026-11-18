В декабре 2026 года многодетные украинцы, воспитавшие от пяти детей, получат от Пенсионного фонда надбавку от 908 до 1038 гривен. Ее начисляют по закону о пенсиях за особые заслуги перед Украиной.

Пенсию после 65 лет можно дополнить выплатой, но в декабре государство добавит денег еще одной категории граждан. Многодетные украинцы, воспитавшие от пяти детей, получат от Пенсионного фонда надбавку от 908 до 1038 гривен.

Надбавку назначают по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", сообщают Новини.LIVE. Право на нее имеют матери или отцы, воспитавшие пять и более детей до шестилетнего возраста. Учитываются не только биологические, но и усыновленные дети.

Доплату могут начислять людям, получающим пенсию по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. То есть надбавка доступна широкому кругу пенсионеров с соответствующим семейным стажем.

Размер доплаты рассчитывают индивидуально. Базой служит прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 гривен. От этой суммы вычисляют процент, зависящий от количества воспитанных детей.

Сколько доплатят в декабре 2026 года

Принцип простой: чем больше детей воспитал человек, тем выше процент от прожиточного минимума и больше выплата. Пенсионный фонд начислит такие суммы:

5 детей - 35% от минимума, то есть 908 гривен;

6 детей - 36% - 934 гривны;

7 детей - 37% - 960 гривен;

8 детей - 38% - 986 гривен;

9 детей - 39% - 1012 гривен;

10 и более детей - 40% - 1038 гривен.

Как оформить надбавку

Автоматически эту доплату не начисляют. Чтобы деньги начали поступать, нужно лично подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельства о рождении детей и их паспорта, если они есть. Также могут попросить трудовую книжку или другие справки, подтверждающие страховой стаж.

По инициативе самого пенсионера можно провести и индивидуальный перерасчет пенсии. Для этого находят дополнительные справки или документы, влияющие на размер выплаты, а ПФУ рассматривает обращение в течение 10 дней.

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