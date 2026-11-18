Безопасность банковской карты снова под угрозой - украинцам начали звонить мошенники, которые выдают себя за сотрудников банка и требуют немедленно «обновить» карту.
Схема проста: человеку звонят с неизвестного номера, представляются сотрудником службы безопасности финучреждения и сообщают, что карту якобы заблокировали или по ней зафиксировали подозрительную операцию. Чтобы «спасти деньги», клиенту предлагают срочно обновить данные.
Далее злоумышленник просит назвать номер карты, срок действия, CVV-код с обратной стороны и код из SMS, который только что пришел на телефон. Именно этого кода достаточно, чтобы войти в онлайн-банкинг и вывести все средства со счета.
Как работает новая афера
Главная ловушка - психологическое давление. Мошенники создают ощущение срочности: говорят, что счет вот-вот заблокируют, деньги исчезнут, а «процедуру обновления» нужно пройти прямо сейчас, в трубке.
Они используют официальные формулировки, упоминают реальное название банка, а иногда даже знают имя и фамилию человека - эти данные преступники покупают в сети или берут из соцсетей.
Что делать, если звонят якобы из банка
- Сразу кладите трубку. Настоящий банк никогда не просит назвать код из SMS, CVV или пароль от интернет-банкинга.
- Не называйте никаких данных карты: ни номер, ни срок действия, ни код на обороте.
- Перезвоните в банк самостоятельно - по номеру с обратной стороны карты или с официального сайта.
- Если сомневаетесь, заблокируйте карту через мобильное приложение и проверьте состояние счета.
Запомните главное правило: сотрудник банка никогда не спросит у вас одноразовый пароль из SMS. Если его просят - это стопроцентно мошенник.
Если вы уже назвали код или данные карты, немедленно звоните на горячую линию банка и блокируйте карту. Далее обратитесь с заявлением в киберполицию - сделать это можно на сайте Департамента киберполиции.
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