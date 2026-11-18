Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 19 по 25 ноября обещает стремительное похолодание: если в четверг воздух прогреется до +11°, то уже к среде дневной максимум опустится до +1°. Синоптики также прогнозируют осадки четыре дня из семи.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал о похолодании, а новая неделя с 19 по 25 ноября принесет еще более ощутимое снижение температуры в Киевской области. Дневной максимум упадет с +11° до +1°, а осадки вернутся четыре дня подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем в течение недели с 19 по 25 ноября в Киевской области ожидается от +1° до +11°, а ночью — от -2° до +6°.

В четверг, 19 ноября, будет самый теплый день за всю неделю: воздух прогреется до +11°, ночью температура удержится на отметке +6°. Небо останется малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 20 ноября, столбики термометров опустятся до +6° днем и +5° ночью. Облачность возрастет, и метеорологи прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 21 ноября, днем потеплеет до +7°, ночью останется +5°. Облачность будет переменной, а осадки, по прогнозу, возможны и в этот день.

В воскресенье, 22 ноября, температура резко снизится: днем лишь +3°, а ночью ожидается уже -1°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 23 ноября, дневная температура удержится на отметке +3°, ночная поднимется до +1°. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 24 ноября, днем станет еще прохладнее — лишь +2°, а ночью ожидается мороз -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 25 ноября, неделя завершится самым холодным днем: днем +1°, ночью -1°. В этот день также возможны осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, с максимумом +11°, а самым холодным — среда, 25 ноября, когда днем будет лишь +1°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, вторник и среду.

Учитывая резкий перепад температур, жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей — организму будет сложно быстро адаптироваться к такому снижению. В дни с возможными осадками — в пятницу, субботу, вторник и среду — стоит брать зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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Как сообщала Politeka, синоптики предупреждали о дождях в Киевской области.