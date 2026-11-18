Национальный банк Украины предлагает окончательно вывести из наличного оборота монеты номиналом 10 копеек. С 1 февраля 2027 года ими уже нельзя будет расплатиться, а обычные украинцы получат три года на бесплатный обмен.

Ситуация с наличными в Украине снова меняется: Национальный банк предлагает окончательно вывести из обращения монеты номиналом 10 копеек и лишить их статуса законного платежного средства.

Процесс отказа от этих монет стартовал еще осенью прошлого года. С 1 октября 2025 года Нацбанк полностью остановил чеканку 10-копеечных монет, но они до сих пор остаются в кошельках украинцев.

Как только такая монета попадает в кассу банка, назад клиенту ее уже не возвращают. Финансовые учреждения передают мелкие монеты на пересчет и дальнейшую утилизацию, поэтому 10 копеек постепенно исчезают из оборота сами собой.

Теперь регулятор хочет поставить точку. Как сообщает РБК-Украина, с 1 февраля 2027 года монеты 10 копеек официально перестанут быть законным средством платежа. Расплатиться ими за покупки, работы или услуги уже не получится, а все наличные чеки в стране будут округлять по единым правилам до сумм, кратных 50 копейкам.

Для бизнеса отвели немного времени. Юридические лица и ФОП будут иметь ровно две недели, до 16 февраля 2027 года, чтобы собрать имеющиеся 10-копеечные монеты и сдать их в банковские отделения.

Где и до какого числа украинцы могут обменять 10 копеек

Обычным людям дали целых три года на обмен залежавшихся монет без каких-либо комиссий. Главное условие - принести сумму, кратную 50 копейкам.

Обмен разделят на два этапа. До 31 января 2028 года 10 копеек будет принимать абсолютно каждый украинский банк. А уже с 1 февраля 2028 года и до конца января 2030 года сдать монеты можно будет только в подразделениях Нацбанка или в отделениях четырех уполномоченных банков: ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ и Райффайзен Банка.

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