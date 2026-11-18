Кто имеет право на жилищную субсидию в отопительный сезон 2026-2027, какие доходы учтут при расчете и что нужно, чтобы оформить помощь.

Жилищные субсидии на отопление в Украине в этом сезоне большинству получателей пересчитают автоматически, однако отдельным категориям придется обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Кто имеет право на помощь, какие доходы учтут и что нужно для оформления.

Жилищная субсидия - это безвозвратная государственная помощь тем, кто не может сам оплатить коммунальные услуги. Ее размер определяют индивидуально: учитывают совокупный доход семьи, количество членов домохозяйства, стоимость услуг и социальные нормативы.

За субсидией могут обратиться пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с детьми, одинокие матери и отцы, работающие с невысокими доходами, внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья и владельцы частных домов. Однако сам факт принадлежности к категории еще не гарантирует выплату - ПФУ проверяет доходы и имущественное положение.

Как оформить субсидию переселенцам

ВПЛ могут оформить субсидию по фактическому месту проживания даже без договора аренды. Это позволяет пункт 22 Положения №848. Фактическое проживание подтверждают актом обследования материально-бытовых условий.

Для этого нужны заявление, декларация о доходах и расходах, справка о постановке на учет ВПЛ. Обратиться можно в ПФУ, орган местного совета или ближайший ЦНАП.

Субсидия для арендаторов и владельцев частных домов

Арендаторы могут получить помощь, если имеют договор найма и сами оплачивают коммуналку. Владельцам частных домов субсидию назначают в зависимости от вида отопления - газ или электроэнергия - и соответствующих нормативов потребления.

Помощь на дрова и уголь

Для домохозяйств, отапливающих жилье твердым топливом, субсидию назначают раз в календарный год по личному обращению. Нужны заявление и декларация о доходах и расходах.

Какие доходы учтут

В совокупный доход включают зарплату после уплаты налогов, денежное довольствие военных, пенсии, стипендии, пособие по безработице, страховые выплаты, денежные переводы из-за границы и доходы от аренды имущества.

При этом пособие на проживание ВПЛ не включают в расчет - это предусматривают пункты 5-7 Порядка №632. Поэтому получать выплату переселенца и субсидию можно одновременно.

Как подать заявление на субсидию

Шаг 1. Проверьте состав домохозяйства - кого указывать среди жильцов жилья. Если кто-то зарегистрирован, но живет в другом месте, об этом нужно сообщить в ПФУ.

Шаг 2. Сверьте доходы. Справку о пенсии можно взять в электронных сервисах ПФУ, о зарплате - у работодателя.

Шаг 3. Подготовьте дополнительные документы при необходимости: паспорт, ИНН, договор аренды, справку ВПЛ, документ о реструктуризации долга.

Шаг 4. Подайте заявление в Пенсионный фонд лично или через электронные сервисы. Собирать справки о каждом доходе заранее обычно не нужно - большинство сведений ПФУ получает через госреестры самостоятельно.

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