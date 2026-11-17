На этой неделе ожидается лишь слабая магнитная буря уровня G1, которая может продлиться около двух суток. Мощных и затяжных возмущений магнитосферы синоптики не прогнозируют.

Магнитные бури в Украине на этой неделе будут слабыми - синоптики прогнозируют лишь возможный геомагнитный шторм уровня G1, который может продлиться около двух суток.

По данным сервиса Meteoprog, солнечная активность сейчас держится на низком уровне. За прошедшие сутки астрономы зафиксировали лишь три вспышки на Солнце, все - класса C. Такие явления слишком слабы, чтобы заметно повлиять на магнитосферу Земли.

Какие магнитные бури возможны на этой неделе

В понедельник, 16 ноября, геомагнитное поле было спокойным и не создавало никаких возмущений. А вот во вторник, 17 ноября, вероятна магнитная буря уровня G1, которая может продлиться двое суток, то есть ориентировочно до 18 ноября.

G1 - это самый низкий уровень возмущений по пятибалльной шкале магнитных бурь. Такие бури практически не влияют на технику и электросети, их действие ощущают преимущественно самые чувствительные к погоде люди.

Стоит ли ждать сильного шторма

Синоптики не ожидают в ноябре 2026 года мощных и затяжных магнитных бурь. Вместе с тем сохраняется вероятность отдельной более мощной вспышки класса M, однако пока она не прогнозируется.

В целом в течение недели солнечная активность должна оставаться низкой. Поэтому вероятность повторения сильных бурь класса G3 и выше на этой неделе минимальна.

Как вести себя метеозависимым

Даже слабая буря G1 может вызвать у самых чувствительных людей легкую головную боль, усталость или раздражительность. Врачи советуют в такие дни пить больше воды, хорошо высыпаться, гулять на свежем воздухе и не перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Ранее Politeka сообщала, магнитных бурь не будет как минимум три дня.

Также Politeka сообщала, магнитные бури становятся сильнее из-за атмосферы Земли.