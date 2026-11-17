Украинцы могут добровольно отказаться от жилищной субсидии, а позже снова подать заявление на её оформление. Однако помощь назначат повторно только после новой проверки доходов и имущественного положения домохозяйства.

Субсидию в Украине можно оформить повторно. Украинцы, которым уже назначили жилищную субсидию, могут добровольно отказаться от государственной помощи, а позже снова обратиться за её назначением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда.

Для этого сначала нужно уведомить Пенсионный фонд о прекращении выплат. А после этого подать новое заявление и декларацию. Сам процесс повторного оформления почти не отличается от первичного.

Какие документы нужны

Чтобы заново оформить субсидию, человеку нужно подготовить два документа:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обращающихся за помощью.

Подать их можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда, по почте или в электронной форме через вебпортал ПФУ. Также оформить субсидию можно через портал «Дія».

Что проверит ПФУ при повторном обращении

Повторное обращение не означает, что субсидию назначат на тех же условиях. При новом рассмотрении Пенсионный фонд заново проверит право домохозяйства на помощь.

В частности, учитывают доходы членов семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, денег на банковских счетах и другие обстоятельства, предусмотренные законом.

То есть если после первого оформления финансовое положение изменилось, это может повлиять на решение о назначении помощи или на её размер.

Что делать, если помощь назначили не на тех условиях

Если после повторной проверки в субсидии отказали или сумма оказалась меньше, стоит обратиться в ПФУ за разъяснением. Причиной чаще всего становятся изменения в доходах или имущественном положении домохозяйства, а не ошибки в оформлении.

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