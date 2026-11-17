Церковный праздник середины ноября в церковном календаре посвящен двум мученикам, которых верующие в старину считали настоящими предсказателями погоды. 18 ноября христиане восточного обряда чтят память Платона и Романа.
Этих святых в народе часто называют «зимоуказателями». По поверью, какой будет погода в этот день, такой будет и вся зима, поэтому к приметам 18 ноября в старину присматривались особенно внимательно.
Что нельзя делать в День Платона и Романа
На праздник издавна соблюдали определенные ограничения. Прежде всего - нельзя злословить, ругаться и желать зла другим, ведь считалось, что ссоры в этот день могут затянуться на весь год.
Также запрещалось тяжело работать, а еще убирать, стирать, гладить и заниматься рукоделием. День Платона и Романа должен был проходить в покое и молитве, а не в хозяйственной суете.
Отдельно верующие помнили о запрете отказывать в милостыне - тому, кто просит, в этот день нужно было непременно помочь.
Поскольку длится Рождественский пост, 18 ноября нельзя употреблять алкоголь и мясные блюда. Это касается и самих праздников, и застолья после них.
Приметы в День Платона и Романа
По народным наблюдениям, зима зависела от того, какой будет погода в этот день. Вот главные приметы, которых придерживались наши предки.
Иней на деревьях или траве предвещал морозы и ясную погоду в ближайшие дни. Если же погода в течение дня быстро меняется - такой переменчивой будет и зима.
Сильный ветер предупреждал, что зимой будет много метелей. А теплая погода на праздник говорила о том, что морозы придут еще не скоро.
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