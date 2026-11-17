Карту могут внезапно заблокировать даже из-за обычных переводов от других людей. С 14 ноября банки усилили контроль за переводами без подтверждения доходов, поэтому украинцам стоит знать, какие операции под подозрением и как вернуть доступ к деньгам.

Блокировка банковской карты в Украине может произойти даже из-за безобидных переводов от родственников или друзей. Банки проверяют необычные операции по правилам финансового мониторинга, и деньги, внезапно появившиеся на карте от посторонних людей, могут стать поводом для проверки.

С 14 ноября контроль ужесточился. Обычные граждане могут переводить между картами до 100 тысяч гривен в месяц без справок о доходах. Для клиентов повышенного риска месячный лимит меньше - 50 тысяч гривен.

Под подозрение финмониторинга чаще всего попадают операции, не похожие на обычное поведение владельца карты. Это регулярные поступления от многих разных людей, крупные суммы, которые сразу поступали и выводились со счета, а также платежи, связанные с азартными играми или казино.

Что делать, если карту заблокировали

Если операция показалась банку подозрительной, деньги не исчезают навсегда - карту временно блокируют, а клиента просят подтвердить происхождение средств. Придется показать документы, подтверждающие реальный источник дохода.

Для разблокировки обычно просят:

справку о доходах с места работы или выписку из Пенсионного фонда;

налоговую декларацию;

договор купли-продажи, дарения или другой документ на сумму перевода.

Ограничений нет только для переводов между собственными счетами клиента внутри одного банка. Поэтому крупную сумму лучше заранее согласовать со своим банком, чтобы платеж не завис на проверке.

Ранее Politeka сообщала, лимиты на переводы в Украине изменятся с 14 ноября.

Также Politeka писала, сколько денег можно перевести между картами ПриватБанка в ноябре.