Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать доплату к пенсии, которая достигает почти 6 тысяч гривен. Кому положена надбавка и нужно ли ее оформлять - объясняем ниже.

Доплата к пенсии в Украине может достигать почти 6 тысяч гривен в месяц, однако такую надбавку получают не все пенсионеры. Право на дополнительные выплаты зависит от возраста, страхового стажа и статуса человека, напоминают в Пенсионном фонде.

Одна из ключевых доплат касается украинцев, которым исполнилось 65 лет. Если их пенсия ниже гарантированного минимума, выплату обязаны повысить до установленного уровня. По закону эта сумма не может быть меньше 40% минимальной заработной платы.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому гарантированный минимум для 65-летних равен 3 458 гривням. После мартовской индексации в ноябре 2026 года эта сумма выросла до 3 758 гривен. Если начисленная пенсия меньше - разницу доплачивают автоматически.

Право на такой перерасчет имеют неработающие пенсионеры, которые соответствуют сразу нескольким требованиям. Им исполнилось 65 лет, страховой стаж - не менее 35 лет для мужчин и 30 для женщин, а пенсия назначена по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Тем, кто в 65 лет продолжает работать или ведет предпринимательскую деятельность, гарантированную доплату начнут начислять только после официального увольнения или закрытия бизнеса - то есть после получения статуса неработающего.

Какие еще доплаты начисляют пенсионерам

Кроме возрастной гарантии, пенсионерам доплачивают за сверхнормативный стаж. За каждый полный год работы сверх нормы - 35 лет для мужчин и 40 для женщин - начисляют до 25,95 гривни. Чем больше стаж, тем ощутимее итоговая надбавка.

Еще одну доплату могут получить те, кто воспитывал детей. В совокупности возрастные, стажевые и другие надбавки дают отдельным пенсионерам заметно большую ежемесячную выплату - именно о таких случаях речь, когда OBOZ.UA пишет о надбавке, близкой к 6 тысячам гривен.

Как оформить доплату

Отдельно оформлять дополнительные выплаты не нужно. Гарантированный минимум в 40% от зарплаты, индексация и надбавка за стаж начисляются автоматически - подавать заявление в Пенсионный фонд не надо.

Проверить размер начисленной выплаты можно онлайн в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Если пенсионер уверен, что доплату не начислили, стоит обратиться в ближайший сервисный центр Фонда, имея при себе паспорт и документы, подтверждающие стаж.

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