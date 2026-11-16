Банки в Украине могут списывать комиссию за обслуживание неактивного счета, и деньги на карте, которой давно не пользуются, постепенно уменьшаются. Размер платы зависит от тарифов конкретного банка.

Списание денег с неактивной карты волнует многих украинцев, которые годами не пользуются старыми счетами. Банк может продолжать взимать комиссию за обслуживание, из-за чего остаток постепенно уменьшается.

Некоторые банки в Украине устанавливают плату за обслуживание неактивных счетов, если это предусмотрено договором и тарифами. Размер комиссии и условия закрытия зависят от финучреждения. Об этом рассказал 24 Канал.

Карта и счет: в чем разница

Важно не путать карту и счет. Карта является лишь платежным инструментом, которым человек рассчитывается в магазине или снимает наличные. Сами деньги хранятся на банковском счете.

Поэтому окончание срока действия пластиковой карты не означает автоматического закрытия счета. Счет может продолжать действовать, а его обслуживание зависит от условий банка.

Сколько банки списывают за бездействие

В ПриватБанке предусмотрена комиссия за обслуживание неактивных счетов. Если клиент не возобновляет операции, банк может списывать по 20 гривен ежемесячно с каждого такого счета. Когда после списания комиссий денег не остается, карта и счет закрываются автоматически.

В других банках правила отличаются. Sense Bank с 1 января 2026 года ввел разные комиссии в зависимости от вида счета и продолжительности бездействия. Для карточных счетов плата составляет 100 гривен, если финансовых операций не было более 180 дней. После 36 месяцев бездействия и при неактуальных данных клиента комиссия может достигать 1000 гривен.

Итак, если оставить старую карту без внимания, деньги на счете могут постепенно списываться на оплату банковских услуг. Поэтому стоит время от времени проверять состояние таких счетов.

Когда банк имеет право закрыть счет

Порядок закрытия банковских счетов в Украине определяет, в частности, постановление Национального банка №162 от 29 июля 2022 года. Согласно ему, банк может расторгнуть договор и закрыть счет, если в течение трех лет подряд по нему не было операций и на нем нет денег.

То есть отсутствие платежей в течение трех лет само по себе еще не означает, что счет обязательно закроют. Для этого важно, чтобы на счете также не оставалось средств. Законодательство предусматривает и другие основания для прекращения обслуживания, в частности связанные с финансовым мониторингом.

Как не потерять деньги из-за старой карты

Чтобы избежать неожиданных списаний, владельцам карт, которыми они давно не пользуются, стоит проверять их статус и тарифы банка. Это можно сделать через мобильное приложение, интернет-банкинг или службу поддержки.

Если карта больше не нужна, лучше официально закрыть счет, а не просто перестать им пользоваться. Перед этим стоит:

проверить остаток средств;

убедиться в отсутствии задолженности;

проверить регулярные платежи и подключенные услуги;

подать в банк заявление о закрытии счета;

получить подтверждение, что счет закрыт.

Старая банковская карта не обязательно ведет к потере денег или автоматическому закрытию счета. Но комиссии за бездействие могут постепенно уменьшать остаток, поэтому оставлять такие счета без контроля не стоит.

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