Жена или муж военнослужащего имеет право уйти в ежегодный отпуск тогда, когда удобно, даже если это не предусмотрено графиком. Кроме того, работодатель обязан оплачивать больничные, а по решению предприятия таким работникам могут предоставлять материальную помощь.

Выплаты военным в тылу и заботу об их семьях закон не оставляет без внимания. Жена или муж военнослужащего имеет несколько трудовых гарантий, которые работодатель обязан соблюдать.

О них напоминает «Судебно-юридическая газета». Речь об отпуске вне графика, оплачиваемых больничных и возможности материальной помощи.

Отпуск в удобное время

Член семьи военнослужащего может взять ежегодный отпуск тогда, когда ему удобно, даже если это не вписано в график отпусков. Работодатель не имеет права отказать, ссылаясь на утвержденный график.

Такой порядок закреплен в статье 77 Кодекса законов о труде и в законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Больничные оплачиваются

Больничный члену семьи военного оплачивают по общим правилам. Первые пять дней компенсирует работодатель, остальное выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Размер оплаты зависит от страхового стажа: до 3 лет - 50% средней зарплаты, от 3 до 5 лет - 60%, от 5 до 8 лет - 70%, а более 8 лет - 100%.

Материальная помощь

Отдельно предприятие может выплачивать материальную помощь на лечение, семейные обстоятельства или рождение ребенка. Такую выплату прописывают в коллективном договоре или положении об оплате труда.

Мобилизованному работнику закон гарантирует сохранение рабочего места, должности и среднего заработка на все время службы. Это закреплено в статье 119 КЗоТ.

Как оформить отпуск и помощь

Для отпуска вне графика пишут заявление и прилагают документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего. Это может быть свидетельство о браке или справка из воинской части.

Больничный оформляют как обычно через семейного врача. Дополнительных справок для работодателя не нужно.

О материальной помощи стоит уточнить в отделе кадров или бухгалтерии. Если выплата предусмотрена колдоговором, достаточно заявления на имя руководителя.

Семья военного не должна оставаться один на один с бытовыми заботами. Отпуск в удобное время, оплачиваемые больничные и материальная помощь - это то, на что можно рассчитывать уже сейчас.

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