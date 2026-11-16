Выплаты военным в тылу и заботу об их семьях закон не оставляет без внимания. Жена или муж военнослужащего имеет несколько трудовых гарантий, которые работодатель обязан соблюдать.
О них напоминает «Судебно-юридическая газета». Речь об отпуске вне графика, оплачиваемых больничных и возможности материальной помощи.
Отпуск в удобное время
Член семьи военнослужащего может взять ежегодный отпуск тогда, когда ему удобно, даже если это не вписано в график отпусков. Работодатель не имеет права отказать, ссылаясь на утвержденный график.
Такой порядок закреплен в статье 77 Кодекса законов о труде и в законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Больничные оплачиваются
Больничный члену семьи военного оплачивают по общим правилам. Первые пять дней компенсирует работодатель, остальное выплачивает Пенсионный фонд Украины.
Размер оплаты зависит от страхового стажа: до 3 лет - 50% средней зарплаты, от 3 до 5 лет - 60%, от 5 до 8 лет - 70%, а более 8 лет - 100%.
Материальная помощь
Отдельно предприятие может выплачивать материальную помощь на лечение, семейные обстоятельства или рождение ребенка. Такую выплату прописывают в коллективном договоре или положении об оплате труда.
Мобилизованному работнику закон гарантирует сохранение рабочего места, должности и среднего заработка на все время службы. Это закреплено в статье 119 КЗоТ.
Как оформить отпуск и помощь
Для отпуска вне графика пишут заявление и прилагают документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего. Это может быть свидетельство о браке или справка из воинской части.
Больничный оформляют как обычно через семейного врача. Дополнительных справок для работодателя не нужно.
О материальной помощи стоит уточнить в отделе кадров или бухгалтерии. Если выплата предусмотрена колдоговором, достаточно заявления на имя руководителя.
Семья военного не должна оставаться один на один с бытовыми заботами. Отпуск в удобное время, оплачиваемые больничные и материальная помощь - это то, на что можно рассчитывать уже сейчас.
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