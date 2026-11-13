У застосунку «Резерв+» може не відображатися інформація про військовозобов'язаного, і тоді оформити відстрочку чи бронювання не вийде. Розповідаємо, чому так стається і як виправити ситуацію.

Військовий облік у Резерв+: які дані потрібно оновити, щоб уникнути штрафу - питання, яке хвилює багатьох чоловіків. Але іноді застосунок взагалі не знаходить даних військовозобов'язаного, і тоді оформити відстрочку чи бронювання стає неможливо.

«Резерв+» працює з єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних «Оберіг». Якщо людини немає в цьому реєстрі або її дані не збігаються, застосунок показує, що інформацію не знайдено.

Чому «Резерв+» не знаходить даних

Найчастіше проблема виникає з кількох причин. Людина могла ніколи не ставати на військовий облік, або її дані в реєстрі застаріли чи містять помилки.

Також трапляється, що під час авторизації через BankID або «Дія.Підпис» система не може зіставити особу з записом у реєстрі. Наприклад, через розбіжності в написанні прізвища, дати народження чи податкового номера.

Що робити, якщо даних немає

Якщо «Резерв+» не знаходить ваших даних, оновити їх онлайн не вийде. Доведеться особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на обліку.

У ТЦК потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ, якщо він є. Після звірки даних і внесення їх до реєстру «Оберіг» інформація з'явиться і в застосунку.

Як це впливає на відстрочку та бронювання

Відстрочка від мобілізації та бронювання оформлюються лише для тих, хто перебуває на військовому обліку. Якщо даних у реєстрі немає, подати заяву на відстрочку чи отримати бронювання не вийде.

Тому спершу треба відновити облік, а вже потім займатися відстрочкою або бронюванням. Інакше роботодавець не зможе забронювати працівника, а сам військовозобов'язаний - підтвердити право на відстрочку.

Як оновити дані та уникнути штрафу

Оновити дані можна двома способами: онлайн через «Резерв+» або особисто в ТЦК. Онлайн-оновлення доступне лише тим, чиї дані вже є в реєстрі.

За порушення правил військового обліку передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Тому краще не відкладати звірку даних, особливо якщо плануєте оформлювати відстрочку чи бронювання.

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