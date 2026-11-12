Клієнти Ощадбанку можуть частково компенсувати витрати за покупки карткою завдяки програмі кешбеку в межах партнерських пропозицій - повернення сягає від 1% до 10% суми покупки. Розповідаємо, як підключити пропозицію та повернути частину грошей.

Кешбек за розрахунки банківською карткою лишається одним із найпростіших способів заощаджувати на щоденних покупках. Клієнти Ощадбанку можуть частково компенсувати витрати за платежі завдяки програмі повернення коштів у межах партнерських пропозицій, повідомляє «Перший бізнесовий». Програма працює на постійній основі, але конкретні пропозиції та їхні умови банк періодично оновлює.

Йдеться про кешбек, який нараховується на картку за безготівкові розрахунки. Програма охоплює покупки в магазинах-партнерах, оплату сервісів та інші платежі карткою банку. Залежно від акції повернення може сягати від 1% до 10% суми покупки, а за окремими пропозиціями - навіть більше. Це дозволяє повертати частину грошей, витрачених на повсякденні потреби.

Розмір повернення не є однаковим для всіх операцій. Він залежить від умов конкретної акції та категорії покупки, тож перед оплатою варто перевірити, скільки банк поверне саме за цю операцію. Наприклад, у категорії «Кафе та ресторани» банк може повертати більший відсоток, ніж за звичайні покупки в супермаркетах.

Як підключити кешбек

Щоб отримати компенсацію, потрібно виконати умови програми та розраховуватися карткою Ощадбанку. У багатьох випадках пропозицію слід попередньо активувати через мобільний застосунок банку. Активація зазвичай займає менше хвилини і не потребує відвідування відділення.

Кешбек зазвичай нараховується автоматично після проведення операції, а гроші зараховуються на рахунок протягом визначеного банком строку. Здебільшого зарахування відбувається упродовж кількох робочих днів після покупки. Для різних акцій можуть діяти обмеження щодо максимальної суми повернення, наприклад, до 500 гривень на місяць за однією пропозицією.

Що робити клієнту

Перед покупкою відкрийте застосунок Ощадбанку та перевірте актуальні партнерські пропозиції. Якщо пропозиція потребує активації, підключіть її до того, як оплачувати покупку карткою. У застосунку «Ощад 24/7» відображається перелік доступних акцій із вказаним відсотком повернення та строком дії кожної з них.

Звертайте увагу на строки проведення акції та перелік товарів і послуг, за які передбачена компенсація. Цей перелік може змінюватися, тож умови варто перевіряти безпосередньо перед оплатою. Деякі пропозиції діють лише кілька тижнів, інші - кілька місяців, тому важливо не пропустити момент завершення акції.

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