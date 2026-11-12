З 1 листопада Ощадбанк бере до 150 гривень на місяць за обслуговування неактивного поточного рахунку без платіжної картки. Списувати комісію банк може навіть тоді, коли клієнт давно не користується рахунком.

Комісії Ощадбанку знову змінилися. З 1 листопада 2026 року банк підвищив до 150 гривень щомісячну плату за обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки.

Про новий тариф банк повідомив на своєму сайті, пише видання Today.ua. Тепер комісію можуть списувати щомісяця, навіть якщо власник давно не користувався рахунком і взагалі забув про нього.

Який рахунок банк вважає неактивним

За договором банківського обслуговування Ощадбанку рахунок визнають неактивним, якщо по ньому понад 12 місяців поспіль не було жодних зарахувань або списань.

І не всі операції повертають рахунок у активний статус. Зарахування відсотків на залишок, списання чи нарахування банківських комісій, а також перекази через сервіс «Мобільні заощадження» строк не обнулюють. Тобто зміна балансу ще не означає, що рахунок знову вважається активним.

Договір дає банку право щомісяця стягувати плату за обслуговування такого рахунку. Якщо власних коштів на ньому менше, ніж треба для сплати комісії, списують лише наявний залишок.

Наприклад, якщо на рахунку лежить 40 гривень, за його обслуговування утримають саме ці 40 гривень. Банк не вимагатиме поповнити рахунок до 150 гривень заради списання.

Це вже друге підвищення цього року

Раніше, з 1 серпня 2026 року, Ощадбанк уже підвищив щомісячну плату за обслуговування неактивних карткових рахунків зі 100 до 150 гривень. Листопадове нововведення стосується окремого виду: поточних рахунків без картки.

Що перевірити власникам старих рахунків

Насамперед варто з'ясувати, які саме рахунки числяться за вами в банку. Особливо якщо колись ви відкривали картку або рахунок для разового переказу і відтоді ними не користувалися.

У відділенні або в контакт-центрі уточніть: чи вважається ваш рахунок неактивним, які комісії до нього застосовують, чи вже відбувалися списання та які дії повернуть рахунку активний статус.

Як закрити непотрібний рахунок

Якщо рахунок більше не потрібен, дізнайтеся порядок його закриття. Перед тим переконайтеся, що на нього не мають надійти виплати чи повернення. Після процедури обов'язково візьміть підтвердний документ про закриття.

Довідку можна отримати у відділенні або за телефоном контакт-центру Ощадбанку: 0 800 210 800.

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