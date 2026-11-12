Бронювання прив'язане до актуальних даних військового обліку, тож застарілий висновок ВЛК може стати підставою для анулювання відстрочки. Адвокат пояснив, як перевірити та оновити дані.

Бронювання від мобілізації тримається на актуальних облікових даних працівника, і застарілий висновок військово-лікарської комісії може стати підставою, щоб відстрочку анулювали. Про це повідомив адвокат, пояснюючи, чому «стара ВЛК» у реєстрі небезпечна для тих, хто вже має бронь.

Бронювання не є безстроковим документом. Воно прив'язане до даних військового обліку, зокрема до результатів військово-лікарської комісії. Якщо в електронній системі лишилося старе рішення ВЛК, яке не оновили, бронь можуть визнати такою, що втратила силу.

За правилами, навіть заброньований працівник залишається військовозобов'язаним. Це означає, що він має вчасно проходити ВЛК і оновлювати відомості про себе в реєстрі «Оберіг». Коли дані комісії застаріли, у ТЦК формально немає актуальної інформації про придатність людини до служби.

Хто в зоні ризику

Найчастіше проблема виникає у працівників, чию бронь оформили раніше, а ВЛК після цього не проходили. Особливо ризикують ті, чиї категорії обліку чи стан здоров'я змінилися, але нових даних у системі немає. Юрист радить не чекати на перевірку, а звірити власні дані самостійно.

Як перевірити та оновити дані ВЛК

Перевірити актуальність даних можна через застосунок «Резерв+» або на прийомі в територіальному центрі комплектування. Якщо вказано, що дані ВЛК потребують оновлення, слід звернутися до ТЦК за місцем обліку та пройти військово-лікарську комісію знову.

Перевірте статус військового обліку в «Резерв+».

Уточніть дату останнього проходження ВЛК.

Якщо дані старі, запишіться на оновлення до ТЦК.

Оновіть відомості в реєстрі «Оберіг» разом із бронюванням.

За словами адвоката, анулювання бронювання через стару ВЛК - це не поодинокий випадок, а реальна практика. Чим швидше працівник оновить дані комісії, тим менший ризик, що відстрочку скасують у момент перевірки.

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