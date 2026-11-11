Прем'єр-міністр відповів на петицію про зменшення граничного віку мобілізації з 60 до 55 років. Питання обіцяють розглянути додатково під час опрацювання змін до законодавства.

Бронювання від мобілізації в Україні знову в центрі уваги: цього разу йдеться про граничний вік, до якого можна перебувати на військовій службі. Петицію про його зниження з 60 до 55 років підтримали достатньою кількістю голосів, і тепер на неї офіційно відповів глава уряду.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що питання можливого зменшення граничного віку для мобілізації, перебування на службі та в запасі потребує суто комплексного підходу. Уряд зважає на поточну безпекову ситуацію і реальні потреби Сил оборони України, наголосив він у відповіді на електронну петицію.

Що запропонувала петиція

Авторка ініціативи запропонувала Кабінету міністрів розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт про зниження планки перебування на службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. Це стосувалося б осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Крім того, у петиції йшлося про запровадження норми, яка давала б право на звільнення за власним бажанням тим військовослужбовцям, котрі вже досягли 55-річного віку під час воєнного стану.

Що відповів уряд

У відповіді зазначено, що Міністерство оборони зараз опрацьовує зміни до чинного законодавства. Мета - удосконалити порядок проходження військової служби під час дії воєнного стану. Зокрема, уточнюються чіткі терміни служби та вичерпний перелік підстав для звільнення.

Прем'єр наголосив: питання про граничний вік, які порушила громадськість, планують розглянути додатково під час опрацювання цих законодавчих змін. Жодного остаточного рішення наразі не ухвалено.

Хто зараз підлягає мобілізації

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Їй підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які за станом здоров'я та іншими критеріями придатні до виконання бойових завдань.

Варто зазначити, що на сайті Кабміну раніше вже реєстрували схожі петиції. Пропонували, зокрема, дозволити демобілізацію осіб старше 55 років після трьох років служби, знизити призовний вік до 58 років або демобілізувати осіб 55+, які отримали право на пільгову цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах. Однак жодна з тих ініціатив не набрала необхідної кількості голосів.

Найсвіжіша петиція набрала потрібну кількість голосів ще 14 жовтня, і саме тому уряд зобов'язаний був дати на неї офіційну відповідь.

Що це означає для військових і військовозобов'язаних

Поки йдеться лише про пропозицію та обіцянку розглянути питання. Реальних змін до закону не внесено, тому діючий граничний вік 60 років поки що зберігається. Тим, кого безпосередньо цікавить їхня ситуація - військовим, які давно служать, або чоловікам старшого віку, - варто стежити за оновленнями до законодавства, а не чекати на автоматичні зміни.

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