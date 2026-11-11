Наступний рік стане для української економіки ще одним серйозним випробуванням. Національний банк погіршив прогноз інфляції до 12,5%, а економіка ризикує піти в мінус.

Курс долара в Україні буде під тиском і наступного року. 2027-й стане для економіки ще одним роком серйозних випробувань: війна далі руйнує виробничі потужності та енергетику, а Національний банк погіршив прогноз інфляції до 12,5%.

Про це пише OBOZ.UA, а економічні цифри на 2027 рік зібрало видання mind.ua. Головний висновок - економіка України поступово втрачає свій потенціал через бойові дії та скорочення експорту.

Що буде з цінами

Інфляція напряму б'є по гаманцях. Нацбанк прогнозує її на рівні 12,5% - це означає, що середній кошик продуктів і послуг за рік може подорожчати більше, ніж на десяту частину вартості.

Найбільше на ціни тиснуть обстріли енергетики та здорожчання пального. Коли дорожчають логістика й електроенергія, слідом ростуть цінники на полицях магазинів.

Економіка йде в мінус

Видання mind.ua прогнозує від'ємне зростання ВВП. Перспективи української економіки погіршилися саме через обстріли та скорочення експорту, який приносить країні валютну виручку.

Для звичайної людини це означає просте правило: навіть якщо цифра в платіжці трохи підросте, за ці гроші можна буде купити менше. Двозначна інфляція з'їдає підвищення зарплат і знецінює гривневі заощадження.

Як захистити гроші

За двозначної інфляції тримати всі збереження лише в гривні ризиковано. Частину коштів можна зберігати у валюті або на депозитах, ставки за якими частково компенсують зростання цін.

Перед обміном варто порівняти курс у кількох банках та обмінниках, а вигідніші пропозиції шукати онлайн. На великих сумах навіть невелика різниця в курсі відчутно впливає на результат обміну.

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