Курс долара в Україні буде під тиском і наступного року. 2027-й стане для економіки ще одним роком серйозних випробувань: війна далі руйнує виробничі потужності та енергетику, а Національний банк погіршив прогноз інфляції до 12,5%.
Про це пише OBOZ.UA, а економічні цифри на 2027 рік зібрало видання mind.ua. Головний висновок - економіка України поступово втрачає свій потенціал через бойові дії та скорочення експорту.
Що буде з цінами
Інфляція напряму б'є по гаманцях. Нацбанк прогнозує її на рівні 12,5% - це означає, що середній кошик продуктів і послуг за рік може подорожчати більше, ніж на десяту частину вартості.
Найбільше на ціни тиснуть обстріли енергетики та здорожчання пального. Коли дорожчають логістика й електроенергія, слідом ростуть цінники на полицях магазинів.
Економіка йде в мінус
Видання mind.ua прогнозує від'ємне зростання ВВП. Перспективи української економіки погіршилися саме через обстріли та скорочення експорту, який приносить країні валютну виручку.
Для звичайної людини це означає просте правило: навіть якщо цифра в платіжці трохи підросте, за ці гроші можна буде купити менше. Двозначна інфляція з'їдає підвищення зарплат і знецінює гривневі заощадження.
Як захистити гроші
За двозначної інфляції тримати всі збереження лише в гривні ризиковано. Частину коштів можна зберігати у валюті або на депозитах, ставки за якими частково компенсують зростання цін.
Перед обміном варто порівняти курс у кількох банках та обмінниках, а вигідніші пропозиції шукати онлайн. На великих сумах навіть невелика різниця в курсі відчутно впливає на результат обміну.
Раніше Politeka повідомляла, НБУ погіршив прогноз інфляції до 12,5%: пальне та обстріли тиснуть на ціни.
Також Politeka повідомляла, ціни на молочні продукти можуть злетіти: Україна опинилася в несподіваній залежності від імпорту.