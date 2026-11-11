Мінсоцполітики пропонує поділити пенсію на базову і страхову частини та запровадити бальну систему. Мінімальна виплата може становити 6000 гривень, однак закон ще не ухвалений.

Пенсії в Україні можуть нараховувати за новими правилами вже з 2027 року. Міністерство соціальної політики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, але законопроєкт досі не подали уряду, тож остаточні умови невідомі.

За задумом Мінсоцполітики, сукупна виплата має складатися з двох частин - базової та страхової - і становити не менше 6000 гривень. Ідеться саме про загальну суму цих двох складових, а не про окрему гарантовану страхову пенсію в такому розмірі.

Що таке базова і страхова частини

Базова виплата має стати державною підтримкою для людей, яким не вистачає страхового стажу для належної пенсії. Її розмір визначатимуть з урахуванням можливостей бюджету, а орієнтиром слугуватиме базовий прожитковий мінімум.

Страхова частина залежатиме від внесків людини до солідарної системи. «Ти маєш отримати з солідарної системи стільки, скільки в неї вніс», - пояснив міністр соціальної політики Денис Улютін. Тобто важать офіційний заробіток і тривалість періоду сплати внесків.

Бальна система: як рахуватимуть стаж і зарплату

Ще один підхід, який обговорювали на попередніх етапах реформи, - бальна система. За нею, якщо зарплата людини дорівнювала середній по країні, за місяць нараховували б 10 балів. Вищий заробіток давав би 11-12 або більше балів, нижчий - менше.

Накопичені за трудове життя бали підсумовували б, а їхню грошову вартість визначали б за показниками відповідного року. Втім, у Національному інституті стратегічних досліджень застерігають: перехід до балів може знизити точність розрахунків, якщо вони замінять детальніші коефіцієнти.

Коли запрацюють нові правила

Нові правила поки не набули чинності, тож говорити про гарантований запуск змін із 1 січня 2027 року зарано. За словами Улютіна, законопроєкт ще готують до узгодження з урядовими колегами та міжнародними партнерами, зокрема з Мінфіном, Світовим банком і МВФ.

24 вересня 2026 року агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що Мінсоцполітики фіналізувало законопроєкт. Проте станом на 7 листопада офіційного повідомлення про його подання уряду не було, хоча за планом документ мали підготувати до кінця жовтня.

Що вже точно зміниться з 2027 року

Поза межами майбутньої реформи від 1 січня 2027 року може зрости доплата за понаднормовий страховий стаж. Максимальна сума за кожен додатковий рік стажу може збільшитися з 25,95 до 28,78 гривні - через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у проєкті бюджету.

Також у листопаді 2026 року загального підвищення пенсій для всіх не заплановано. Натомість частина пенсіонерів може отримати вікові доплати після досягнення 70, 75 та 80 років, а ті, хто продовжував працювати і набув додаткового стажу, - перерахунок пенсії.

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