Ризик дефіциту продуктів в Україні стає дедалі реальнішим - російська армія цілеспрямовано завдає ударів по продуктових складах і розподільчих центрах найбільших торговельних мереж країни. Через це галузь уже зазнала мільярдних збитків, а безперебійне постачання товарів опинилося під загрозою.

Найбільших втрат зазнала мережа АТБ, яка, за даними видання «Економічні новини», втратила половину власних складських потужностей. Йдеться про знищені або пошкоджені склади, тож тепер компанії доводиться перебудовувати логістику, щоб полиці магазинів залишалися наповненими.

Ритейлер Fozzy Group, якому належать, зокрема, мережі Сільпо та Фора, втратив чотири розподільчі центри. Саме через такі вузли продукти роз'їжджалися по сотнях супермаркетів по всій країні, тому їхнє пошкодження б'є по всій системі постачання одразу.

Окрім АТБ і Fozzy, від атак страждають й інші оператори ринку - зокрема, у повідомленнях згадуються мережі Фора та Novus. Чим більше складів і розподільчих центрів пошкоджено, тим вищі ризики для зберігання продуктів, які потребують особливого температурного режиму: молочної продукції, м'яса, свіжої зелені, овочів і фруктів.

Для покупців це означає можливість тимчасових перебоїв із наявністю окремих товарів на полицях. Втім, мережі продовжують працювати над відновленням постачання та намагаються перерозподіляти запаси між магазинами, щоб уникнути порожніх полиць.

Що варто знати покупцям

Не варто створювати ажіотаж і скуповувати продукти про запас на тижні вперед - панічні закупівлі лише штучно спорожнюють полиці. Тимчасові перебої з окремими позиціями можливі, однак базовий асортимент продовольства мережі зазвичай підтримують за допомогою резервів і альтернативних маршрутів доставки.

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