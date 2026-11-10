Один із пунктів пропуску на кордоні з Румунією 10 листопада тимчасово обмежить рух транспорту на в'їзд. У ДПСУ пояснили, чому і куди перенаправитися водіям.

Виїзд за кордон через Румунію 10 листопада буде ускладнений: один із пунктів пропуску тимчасово обмежить рух транспорту на в'їзд до Румунії.

Йдеться про КПП «Солотвино - Сігету-Мармацієй». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Обмеження діятимуть у вівторок, 10 листопада, з 08:00 до 16:00. За інформацією румунської сторони, у цей період на території пункту пропуску проводитимуть технічні роботи із заміни модульних кабін для прикордонного контролю.

Окрім обмежень для транспорту, протягом цього часу можливе й уповільнення оформлення пішоходів. Тож тим, хто планував перетин пішки, варто закласти більше часу.

Прикордонники рекомендують водіям заздалегідь скоригувати маршрути. Для перетину кордону з Румунією пропонують скористатися сусіднім пунктом пропуску «Біла Церква - Сігету-Мармацієй».

Що робити, якщо плануєте перетин кордону 10 листопада

Якщо поїздка через «Солотвино - Сігету-Мармацієй» запланована саме на 10 листопада в період з 08:00 до 16:00, краще обрати інший пункт пропуску або змінити час виїзду. Врахуйте, що навіть після відновлення роботи можуть лишитися черги, тому закладайте додатковий час.

У ДПСУ раніше нагадували, що найбільш завантаженими пунктами пропуску є «Устилуг» на Волині, а також «Краківець» і «Шегині» на Львівщині - там періодично виникають черги.

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