Пенсійне посвідчення в Україні відкриває доступ до десятків державних пільг - від безкоштовних ліків до зубного протезування. Розбираємося, що надається автоматично, а що доведеться оформлювати окремо.

Пільги для пенсіонерів в Україні охоплюють значно більше, ніж просто знижку на проїзд - від безкоштовних ліків за державною програмою до зубного протезування. Проте не вся підтримка призначається автоматично: частину доведеться оформлювати окремо.

Пенсійне посвідчення може стати не лише підтвердженням права на пенсію, а й способом зменшити щоденні витрати. У деяких випадках достатньо пред'явити документ, в інших - подати заяву, підтвердити спеціальний статус або відповідати вимогам щодо доходів. Розповідаємо, на яку підтримку реально розраховувати людям пенсійного віку та як нею скористатися.

Безкоштовний проїзд: де пенсіонерам не доведеться платити

Пенсіонери за віком мають право безкоштовно користуватися міським громадським транспортом загального користування. Пільга поширюється на автобуси, трамваї, тролейбуси, а також приміські електропоїзди. Для підтвердження права достатньо пред'явити пенсійне посвідчення.

Водночас пільга діє не у всіх видах транспорту. Безкоштовний проїзд не гарантується в усіх приватних маршрутках: умови перевезень та компенсації там залежать від рішень місцевої влади, тож у частині приватних рейсів за квиток доведеться заплатити.

Безкоштовні та пільгові ліки за програмою «Доступні ліки»

Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати призначені лікарем препарати безкоштовно або з частковою доплатою. У 2026 році вона охоплює понад 1000 позицій лікарських засобів та медичних виробів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, хвороби Паркінсона, глаукоми, мігрені та низки інших хронічних станів.

Програма доступна не лише людям пенсійного віку, а й усім пацієнтам із відповідними медичними показаннями. Щоб отримати ліки, треба звернутися до сімейного чи профільного лікаря, отримати електронний рецепт, а потім знайти аптеку, яка має договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Перелік препаратів та адреси аптек опубліковані на сайті НСЗУ.

Зубне протезування: кому поставлять безкоштовно

В Україні діє державна програма безкоштовного зубного протезування та планової стоматологічної допомоги. Вона передбачає встановлення знімних і незнімних протезів, лікування карієсу, видалення зубів та інші процедури в межах затвердженого пакету послуг.

Важливо: право на таку допомогу залежить не стільки від віку, скільки від статусу. Нею можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, люди, які пережили полон, та окремі категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У 2026 році уряд розширив перелік - тепер безкоштовну стоматологічну допомогу можуть отримувати також люди з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та особи першої категорії постраждалих, зокрема ті, хто переніс променеву хворобу.

Як оформити безкоштовне зубне протезування

Для отримання послуги треба звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідний пакет стоматологічної допомоги. Далі алгоритм такий: пройти огляд у стоматолога та отримати направлення, надати документи, що підтверджують право на послугу, й узгодити з медзакладом план лікування чи протезування. Знайти потрібний заклад можна через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Які ще пільги доступні за віком

Окрім проїзду, ліків і протезів, пенсіонери мають право на низку податкових та соціальних послаблень. Зокрема, вони звільняються від земельного податку за одну ділянку кожного виду використання в межах норм: до 2 гектарів для особистого селянського господарства, до 0,25 гектара під житловий будинок у селі, до 0,10 гектара в місті, до 0,12 гектара для садівництва. За площу понад норму податок доведеться сплатити.

Власники авто можуть оформити поліс обов'язкового страхування зі знижкою 50%, якщо машина належить пенсіонеру, об'єм двигуна не перевищує 2500 куб. см (для електромобіля - до 100 кВт), а авто не використовується для платних перевезень. Пенсіонери-ФОП звільнені від сплати ЄСВ за себе, а для людей похилого віку з низькими доходами працює безкоштовна правова допомога - первинна для всіх, вторинна (представництво в суді) для тих, чий середньомісячний дохід не перевищує 6656 гривень.

Окрема підтримка передбачена для ветеранів війни: учасники бойових дій отримують знижку на комуналку 75%, особи з інвалідністю внаслідок війни - 100%, члени сімей загиблих - 50%. У 2026 році середньомісячний дохід на одну особу для отримання низки житлових пільг не повинен перевищувати 4660 гривень - інакше можна звертатися за житловою субсидією.

Що потрібно оформлювати окремо

Наявність пенсійного посвідчення не означає, що вся підтримка призначається автоматично. За заявою оформлюються житлова субсидія, вікові доплати до пенсії для людей від 70 років та доплата за наднормативний страховий стаж. У кожному випадку право залежить від доходів домогосподарства та інших умов, тож перевірити, чи належить виплата, найнадійніше у відділенні Пенсійного фонду або через електронний кабінет.

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