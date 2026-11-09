Батько, який роками не брав участі у вихованні сина і сплачував лише 30 гривень аліментів на місяць, вирішив отримати державну виплату після його загибелі на війні. Верховний Суд пояснив, чи належить такому батькові одноразова грошова допомога.

Виплати для родин загиблих військових в Україні держава призначає не всім рідним, а лише тим, хто мав із загиблим справжній родинний зв'язок. Верховний Суд роз'яснив, чому батько, який не виховував сина, може залишитися без компенсації.

Ситуація, яку розібрав суд, така. Чоловік був біологічним батьком військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну. Однак у вихованні сина батько участі не брав, а аліменти сплачував у розмірі лише 30 гривень на місяць - це фактично символічний платіж, який не покривав реальних потреб дитини. Після загибелі сина чоловік подав документи на одноразову грошову допомогу, і справа дійшла до Верховного Суду.

Йшлося про солідну суму. За чинним законодавством, у разі загибелі чи смерті військовослужбовця держава виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Кошти розподіляються рівними частинами між визначеним законом колом осіб: дружиною або чоловіком, дітьми, а також батьками. Саме довкола категорії «батьки» й виник головний спір.

Верховний Суд наголосив: самого лише запису про батьківство у свідоцтві про народження недостатньо. Право на виплату пов'язане з реальним виконанням батьківських обов'язків. Якщо батько не виховував дитину, не брав участі в її житті та фактично усунувся від утримання, він не може претендувати на таку саму компенсацію, як дружина чи діти загиблого.

Окрему увагу суд звернув на розмір аліментів. 30 гривень на місяць - це не реальне утримання, а радше формальність. Такий платіж свідчить про те, що батько намагався уникнути статусу злісного неплатника, але по суті нічого не вкладав у забезпечення сина. Тому в розумінні закону про соціальний захист військовослужбовців він не набуває статусу члена сім'ї, якому належить виплата.

Хто має право на 15 мільйонів

До кола отримувачів одноразової грошової допомоги закон відносить найближчих рідних загиблого:

дружину або чоловіка;

дітей - народжених та усиновлених;

батьків - але лише тих, хто не був позбавлений батьківських прав і реально виконував обов'язки з виховання й утримання дитини.

Якщо батько чи мати фактично не виховували дитину, не спілкувалися з нею та не утримували, суди визнають, що права на компенсацію вони не мають. Позиція Верховного Суду в таких справах стає орієнтиром і для інших подібних спорів.

Як оформлюють виплату

За оформленням одноразової грошової допомоги рідні загиблого звертаються через військову частину або уповноважений державний орган. Потрібні свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок, та реквізити банківського рахунку. У спірних ситуаціях, коли коло отримувачів не визначено, остаточне рішення ухвалює суд.

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