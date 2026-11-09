Українське законодавство передбачає кілька видів військових пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Умови призначення залежать від стажу служби, підстав звільнення та обставин встановлення інвалідності.

Пенсійні правила для військових в Україні не зводяться лише до вислуги років. Законодавство передбачає одразу кілька видів військових пенсій, а сам факт проходження служби автоматичного права на виплати не дає.

Про те, які пенсії можуть отримувати військовослужбовці після завершення служби, пояснили у Донецькому обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE. Базовий документ: Закон України №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсія за вислугу років

Цей вид пенсії призначають військовослужбовцям, які мають необхідний стаж служби і виконують інші визначені законом умови. Право на неї мають військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Водночас до цієї категорії не належать військовослужбовці строкової служби. Крім того, під час призначення враховуються не лише роки в армії: закон дозволяє зараховувати й окремі періоди служби в інших силових структурах та правоохоронних органах.

Пенсія по інвалідності

Пенсію по інвалідності можуть отримувати військовослужбовці та інші особи, які мають право на пенсійне забезпечення за цим законом. Самого факту встановлення інвалідності недостатньо. Важливі причини її виникнення, обставини, за яких вона настала, та відповідність іншим законодавчим вимогам.

Чому служба не гарантує виплати

Пенсія за вислугу років і пенсія по інвалідності призначаються за різними правилами. Тож ані проходження служби, ані встановлення інвалідності самі по собі не означають автоматичного права на пенсійні виплати.

Хто саме може отримати пенсію

Основні вимоги до військового пенсійного забезпечення визначає Закон України №2262-XII. Саме цей нормативний акт встановлює, хто може отримати пенсію після служби та за яких умов оформлюються відповідні виплати.

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