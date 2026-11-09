Украинское законодательство предусматривает несколько видов военных пенсий: за выслугу лет и по инвалидности. Условия назначения зависят от стажа службы, оснований увольнения и обстоятельств установления инвалидности.

Пенсионные правила для военных в Украине не сводятся только к выслуге лет. Законодательство предусматривает сразу несколько видов военных пенсий, а сам факт прохождения службы автоматического права на выплаты не дает.

О том, какие пенсии могут получать военнослужащие после завершения службы, объяснили в Донецком областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE. Базовый документ: Закон Украины №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Пенсия за выслугу лет

Этот вид пенсии назначают военнослужащим, имеющим необходимый стаж службы и выполняющим другие установленные законом условия. Право на нее имеют военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

В то же время к этой категории не относятся военнослужащие срочной службы. Кроме того, при назначении учитываются не только годы в армии: закон позволяет засчитывать и отдельные периоды службы в других силовых структурах и правоохранительных органах.

Пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности могут получать военнослужащие и другие лица, имеющие право на пенсионное обеспечение по этому закону. Самого факта установления инвалидности недостаточно. Важны причины ее возникновения, обстоятельства, при которых она наступила, и соответствие другим законодательным требованиям.

Почему служба не гарантирует выплаты

Пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности назначаются по разным правилам. Поэтому ни прохождение службы, ни установление инвалидности сами по себе не означают автоматического права на пенсионные выплаты.

Кто именно может получить пенсию

Основные требования к военному пенсионному обеспечению определяет Закон Украины №2262-XII. Именно этот нормативный акт устанавливает, кто может получить пенсию после службы и при каких условиях оформляются соответствующие выплаты.

Ранее Politeka сообщала, доплата 2 595 грн к пенсии: кому из чернобыльцев начислят в ноябре.

Также Politeka сообщала, воинский учет в Резерв+: какие данные нужно обновить, чтобы избежать штрафа.