Арктический холод удержит позиции в Украине как минимум до середины ноября, а прогнозируемое ранее потепление сместилось во времени. Синоптики предупредили: ночи станут морозными, а кратковременный снег возможен уже в ближайшие дни.

Ночные морозы в Украине только усиливаются - арктический холод будет удерживать свои позиции как минимум до середины ноября, а обещанное ранее потепление сместилось во времени. Об этом в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань, а уточненный прогноз также обнародовала метеорологиня Наталка Диденко.

Какая погода будет 6 ноября

6 ноября территорию от Баренцева до Черного моря накроет масштабная циклоническая система. Она фактически откроет коридор для арктического воздуха. В течение суток температура будет держаться на отметках всего 1-6° тепла, а северный ветер вместе с дождем и мокрым снегом лишь усилят ощущение холода.

В ночь на 7 ноября еще возможен кратковременный снег, который сразу растает. Синоптики предупреждают: такие скачки атмосферного давления и порывы ветра могут существенно ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

Антициклон Klaus и первые ночные морозы

На выходных ситуацию попытается стабилизировать антициклон Klaus. Осадки наконец прекратятся, а на небе появится солнце. Впрочем, тепла это не принесет - ночной холод будет только давить сильнее.

В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -5°, а днем воздух будет прогреваться до тех же скромных 1-6° тепла. Среднесуточные показатели упадут до уровня второй половины ноября и зафиксируются на отметке 1-3° тепла.

Когда ждать потепления

Тем, кто рассчитывал на быструю смену погоды уже со следующей недели, придется подождать. По словам Наталки Диденко, потепление, которое ранее прогнозировали после 10 ноября, официально сместилось на 15-16 число.

В то же время Виталий Постригань отмечает: возвращения аномального тепла, которое наблюдалось в октябре, ждать не стоит. Общий тренд остается зимним, поэтому температурные показатели и дальше будут плавно снижаться.

Что делать метеозависимым людям

В дни резких перепадов атмосферного давления, порывов ветра и скачков температуры врачи советуют держать под контролем давление, избегать физических перегрузок и не планировать на эти даты важных поездок. При ухудшении самочувствия стоит обязательно обратиться к семейному врачу.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 6 по 12 ноября в Одесской области.

Также Politeka сообщала, прогноз погоды в Украине на 7 ноября: синоптики предупредили, где выпадет мокрый снег.