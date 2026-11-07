В Украине предлагают изменить систему административных штрафов и привязать их размер к доходам и имуществу нарушителя. Состоятельные граждане будут платить значительно больше, чем люди с небольшим достатком.

Штрафы в Украине уже выписывают на тысячи гривен, а теперь их предлагают увеличить сразу в четыре раза и привязать размер взыскания к доходам и имуществу нарушителя.

Об этом сообщают «Экономические новости». Замысел состоит в том, чтобы кардинально изменить систему административных штрафов. Состоятельные нарушители должны платить значительно больше, чем люди с невысокими доходами.

Что именно предлагают изменить

Речь идет о пересмотре размеров взысканий за административные правонарушения. Суммы хотят увеличить до 4 раз, а для определения размера штрафа будут проверять доходы и имущество нарушителя.

Такой подход работает по принципу «кто больше имеет - тот больше платит». Для человека с высоким достатком нынешний штраф часто не является сдерживающим фактором, тогда как для граждан с небольшим доходом даже минимальная сумма ощутима.

Как это отразится на водителях и обычных гражданах

Чаще всего со штрафами сталкиваются именно водители: за превышение скорости, нарушение правил парковки или проезд на запрещающий сигнал. Если размер взыскания привяжут к доходу, для состоятельных водителей сумма вырастет существенно, а для людей с минимальными доходами она может остаться на нынешнем уровне или измениться незначительно.

Вместе с тем пока речь идет именно о предложении. Решение окончательно не принято, детали механизма - какие доходы учитывать, как будут проверять имущество и кто будет отвечать за расчет - в материале не раскрыты.

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