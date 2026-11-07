Мобильный интернет в Украине снова в центре внимания АМКУ после жалоб абонентов на падение скорости - антимонопольщики объяснили, как работает "безлимит" на самом деле и что делать, когда интернет внезапно становится медленным.

Купили тариф с "безлимитным" интернетом, а скорость упала - такая ситуация знакома многим украинцам. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разъяснил: слово "безлимит" в названии тарифа касается объема трафика, а не скорости соединения. То есть оператор дает сколько угодно гигабайтов, но не гарантирует, что они будут загружаться на максимальной скорости.

Что означает "безлимитный" на практике

Главное требование комитета - операторы обязаны уведомлять абонентов о снижении скорости. Если в условиях тарифа предусмотрено, что после использования определенного объема трафика скорость уменьшается, компания должна заранее и четко об этом предупредить. Умалчивать такие ограничения запрещено - это вводит потребителя в заблуждение.

Безлимитный интернет не всегда означает неограниченную скорость. Абоненты могут приобрести тариф с безлимитным доступом к сети, однако после исчерпания определенного лимита трафика соединение может быть замедлено. Такие условия допустимы, но только если они прописаны открыто и абонент знает о них до покупки.

На что имеет право абонент

АМКУ подчеркивает: информация обо всех ограничениях скорости должна быть предоставлена до заключения договора или подключения услуги. Если оператор скрывает, что скорость упадет после определенного объема гигабайтов, потребитель имеет право обращаться с жалобой. Комитет рассматривает такие обращения как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и прав потребителей.

Что делать, если скорость упала

Проверьте официальное описание своего тарифа на сайте оператора - указано ли там снижение скорости после определенного трафика.

Если ограничение не было озвучено заранее, зафиксируйте проблему: сделайте скриншоты скорости на разных сервисах.

Обратитесь к оператору с официальной претензией через контакт-центр или приложение, ссылаясь на разъяснения АМКУ.

Если ответ не удовлетворил - подайте жалобу в Антимонопольный комитет Украины с описанием ситуации и доказательством.

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