ГАВ, СГАВ, ГПВ - эти аббревиатуры все чаще звучат в сообщениях энергетиков, но что именно они означают и сколько часов без света вас ждет, понимают не все. Объясняем простыми словами.

Отключение света в Украине - тема, которая осенью 2026 года снова стала частью повседневной жизни. В начале ноября в Сумской и Полтавской областях энергетики применили специальный график аварийных отключений (СГАВ), при котором людей не предупреждают ни об отключении, ни о его длительности. Разбираемся, что означают ГАВ, СГАВ и ГПВ и в каких ситуациях их включают.

Правила отключения электроэнергии в Украине регулируют две основные инструкции: о составлении и применении графиков почасового отключения (приказ № 654) и о составлении и применении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей (приказ № 456). Именно на их основе диспетчерские центры решают, кому и на сколько отключать свет.

ГПВ - график почасовых отключений

Это самый распространенный и мягкий способ ограничения. График почасовых отключений составляют в объеме до 100%, но не менее 75% максимального потребления энергии с 8 утра до 10 вечера. Для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей нижняя граница чуть меньше - 70%.

О плановых отключениях по ГПВ абонентов предупреждают не позднее чем за 3 часа до применения, а оператор сети может не позднее чем за 1 час изменить количество очередей. Во время военного положения разовое отключение света по ГПВ не может превышать 6 часов, а перерыв со светом должен составлять минимум два часа. Это касается только плановых стабилизационных отключений, а не аварийных ситуаций.

ГАВ - график аварийных отключений

График аварийных отключений применяют при неожиданном аварийном дефиците мощности, нарушении режимов перетоков или перегрузке оборудования, а также если не хватает времени на введение более мягких форм ограничений. ГАВ составляют в объеме не менее 25% пикового потребления, и в отличие от ГПВ с шестью очередями, ГАВ имеет десять очередей.

Срок реализации аварийных отключений составляет всего 15 минут - после получения команды у диспетчера остается четверть часа. Поэтому предупреждение абонентам может приходить уже после отключения. Длительность отключений определяется только временем, необходимым для ликвидации аварии.

СГАВ - специальный график аварийных отключений

Это крайняя мера, которую вводят относительно редко - только когда аварийные отключения не дали нужного результата. Среди причин может быть необходимость предотвратить отделение энергосистемы Украины от европейской или ее разделение по внутренним сечениям. Объем отключений через СГАВ составляет 40-50% от суммарного потребления в определенной зоне.

Специальный график состоит лишь из трех очередей, причем в него могут попасть даже защищенные пользователи и объекты критической инфраструктуры. Срок реализации - 3 минуты после команды диспетчера, то есть практически сразу, без предупреждения потребителей или местной власти.

Другие виды ограничений: ГОП, ГОЭ, АЧР и САВН

Диспетчер может применить и ГОП или ГОЭ - график ограничения электрической мощности или энергии. Ограничение энергии вводят при дефиците топлива на электростанциях, а ограничение мощности - при дефиците электроэнергии, когда потребители самостоятельно снижают нагрузку. Кроме того, существуют автоматизированные средства - автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и специальная автоматика отключения нагрузки (САВН), которые останавливают «эффект домино» при авариях и приводят к полному обесточиванию пользователей.

Что делать, когда включают СГАВ

Главное - заранее подготовиться: зарядить павербанки и телефоны, запастись водой, фонариками и свечами, а также наполнить термос горячей водой. Поскольку СГАВ и ГАВ отключают свет без предупреждения, держите под рукой список аварийных номеров и убедитесь, что дома есть запас продуктов, не требующих приготовления.

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