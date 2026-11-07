В сети снова распространяются сообщения о якобы законе, который будет отключать мобильную связь и интернет во время воздушных тревог. В Центре противодействия дезинформации СНБО рассказали, что это старый фейк, и объяснили, как он работает.

Тарифы и мобильная связь в Украине остаются темой манипуляций - в сети снова активизировался старый фейк о том, что во время воздушных тревог якобы будут отключать связь и интернет. Никаких таких решений или законов власть не принимала.

О новой волне распространения фейка сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Рассылка появилась в социальных сетях и мессенджерах, а её содержание построено на запугивании: пользователей призывают срочно подключить некую «автономную систему», которую якобы создали правительство вместе с мобильными операторами, чтобы не остаться без оповещений о ракетной угрозе.

Что на самом деле стоит за сообщением

Ссылки, которые обещают «выбор оператора мобильной связи» в таких сообщениях, ведут на один и тот же анонимный Telegram-канал. На канале нет никакой полезной информации о связи - только новостная лента и реклама. Именно в этом и заключается цель вброса.

В Центре противодействия дезинформации объяснили: расчёт простой - использовать страх украинцев остаться без информации об угрозах жизни, чтобы нагнать людей на канал, увеличить его аудиторию, а затем продавать рекламу в этом канале. То есть реального технического или законодательного основания за фейком нет - лишь схема монетизации паники.

Как распознать фейк и защитить себя

Главный признак такого вброса - ссылка ведёт не на официальный сайт госучреждения или оператора, а на анонимный Telegram-канал или сомнительное приложение. Официальную информацию об изменениях в связи всегда публикуют сами операторы на своих сайтах и государственные органы через пресс-службы, а не через анонимные каналы.

Если вы получили сообщение о «срочном подключении», «законе об отключении связи» или требование кликнуть по ссылке - не переходите по ней и не делитесь таким сообщением. Проверяйте новость на официальных ресурсах: сайтах мобильных операторов, в приложении «Дія» или на страницах ЦПД СНБО. В Центре напоминают, что никаких решений об ограничении связи во время тревог в Украине не принимали, и связь во время тревог не отключают.

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