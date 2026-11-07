Дети из семей переселенцев, проживающих в столице, могут бесплатно отдохнуть в Международном детском центре «Артек». Рассказываем, какие документы собрать и куда обращаться.

Киев продолжает поддерживать переселенцев программами для разных категорий - теперь бесплатный отдых в «Артеке» доступен и для детей из семей ВПЛ, проживающих в столице.

О возможности оформить бесплатную путевку сообщили в Центре поддержки бахмутян в Киеве. Речь идет о Международном детском центре «Артек», который работает в Пуще-Водице.

Кто из детей ВПЛ может получить бесплатную путевку

Воспользоваться программой могут дети из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в Киеве. Главное условие - ребенок в течение 2026 года не должен был проходить оздоровление за счет государственного или местных бюджетов.

Если ребенок уже воспользовался бюджетной путевкой в этом году, повторно получить бесплатный отдых по этому предложению он не сможет.

Какие документы нужны для оформления путевки

Чтобы подать заявку на бесплатное оздоровление, родителям или законным представителям нужно подготовить три документа: паспорт одного из родителей или законного представителя, справку о постановке на учет ВПЛ и свидетельство о рождении или ID-карту ребенка.

С этими документами нужно обратиться в соответствующее учреждение по месту регистрации или фактического проживания как ВПЛ в Киеве.

Где в Киеве подать заявку

Место подачи документов зависит от района, в котором зарегистрирована семья переселенцев. В Днепровском районе документы принимает отдел молодежи и спорта по адресу: Харьковское шоссе, 4-А.

В других районах столицы обращаться нужно в управления социальной и ветеранской политики. Голосеевский район - ул. Юлии Здановской, 5, корпус 3; Дарницкий - Харьковское шоссе, 176-Г; Деснянский - ул. Закревского, 87-Д; Оболонский - ул. Озерная, 18-А; Печерский - ул. Цитадельная, 4/7; Подольский - ул. Ярославская, 31-Б; Святошинский - ул. Гната Юры, 14-Б; Соломенский - просп. Воздушных Сил, 40; Шевченковский - просп. Берестейский, 5.

В сообщении Центра поддержки бахмутян не указаны точные даты заезда, возрастные ограничения и конечный срок приема заявок - эту информацию стоит уточнить непосредственно при обращении.

Ранее Politeka сообщала, во время отключений света и воды Киев перевозит пожилых и маломобильных людей в специальные центры.