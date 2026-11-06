В парламенте готовят законопроект, который впервые комплексно урегулирует работу риелторов. Комиссию будет платить только заказчик услуги, а наличные расчеты могут запретить полностью.

Аренда квартиры в Украине и цены на жилье могут кардинально измениться из-за новой реформы рынка недвижимости. Парламент впервые готовит закон, который выведет риелторов из тени и четко пропишет, кто и за что платит комиссию.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По ее словам, сфера посреднических услуг на рынке недвижимости годами оставалась вне законодательного контроля.

Кому придется платить комиссию риелтору

Главная новация законопроекта №16145 касается именно оплаты. Комиссию будет платить только заказчик услуги - то есть тот, кто нанял риелтора. Брать деньги одновременно с покупателя и продавца разрешат исключительно при письменном согласии обеих сторон.

Сегодня клиенты нередко сталкиваются с требованием комиссии наличными без каких-либо договоров, с "фантомными" объявлениями и двойной оплатой услуг. Новые правила должны положить этому конец.

Запрет наличных и экзамены для риелторов

Оплату услуг без официального договора прямо запретят, а все расчеты переведут в безналичную форму. Чтобы легально работать, риелтор должен пройти подготовку, сдать экзамен, получить квалификационное свидетельство и войти в Единый реестр, где его сможет проверить каждый клиент.

Кроме того, предлагают создать Украинский союз специалистов по недвижимости с обязательным членством - по аналогии с нотариальной или аудиторской палатами. За нарушение правил Союз сможет применять дисциплинарные санкции: от предупреждения до приостановки свидетельства и запрета работать на срок до двух лет.

Масштаб теневого рынка впечатляет: по данным налоговиков, в 2025 году доходы от сдачи жилья в аренду официально задекларировал лишь 3731 человек на всю страну.

Что изменится для обычных покупателей и арендаторов

Шуляк подчеркнула, что новые правила будут касаться исключительно профессиональных посредников. Владельцы недвижимости и дальше смогут продавать или сдавать жилье самостоятельно, без привлечения агентств.

Как проверить риелтора перед заключением договора

После запуска реформы клиент сможет проверить любого посредника в Едином реестре. Достаточно убедиться, что у риелтора есть квалификационное свидетельство, а расчет происходит исключительно по договору и в безналичной форме. Пока закон не приняли, в договоре стоит фиксировать, кто именно платит комиссию и в каком размере.

Сейчас в парламенте зарегистрировано три варианта документа: основной №16145 и альтернативные №16145-1 и №16145-2. Профильный комитет работает над их объединением, чтобы подготовить единый согласованный текст, который придаст рынку прозрачности и защитит права потребителей.

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